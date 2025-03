Milano Sanremo a Genova, ecco come cambiano i percorsi di bus e corriere

Sabato 22 marzo, per consentire il transito sul territorio urbano ed extraurbano di Genova delle corse ciclistiche maschile e femminile Milano-Sanremo, le linee bus subiranno variazioni e limitazioni di percorso, indicativamente tra le ore 10.00 e le ore 14.30.

In particolare, la corsa femminile partirà da piazza della Vittoria a Genova alle ore 10.30, seguendo il percorso su via Cadorna, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, strada Aldo Moro, via di Francia, lungomare Canepa, strada Guido Rossa e SS1 per Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri (transito previsto alle ore 11.10), Arenzano, Cogoleto e Varazze, proseguendo poi verso Sanremo.

Pertanto, il passaggio coinvolgerà le seguenti linee bus:

• linee urbane di Genova: 1, 3, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 71, 85, 86, 87, 93, 94, 96, 97, 101, 128, 151, 158, 159, 170, 188, 189, 190, 192, 193, 199, i01, i02, i24, Volabus, Drinbus Pegli/Multedo

• linee extraurbane del Ponente: 708, 805, 807, 808, 809, 857 e 813

La corsa ciclistica maschile transiterà nelle zone di Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele, Voltri, Arenzano, Cogoleto e Varazze indicativamente tra le ore 13.00 e le ore 14.30.

Pertanto, il passaggio coinvolgerà le seguenti linee bus:

• linee urbane di Genova: 1, 96, 97, 101, 192, 193, 199

• Taxibus t31: le corse delle 12.00 da Voltri e delle 12.30 da Sambuco non verranno effettuate

• linee extraurbane della Valle Stura e del Ponente: 701, 708, 805, 807, 808, 809, 813, 857, 906, 907, 908

Contestualmente al passaggio delle corse, le linee indicate potrebbero subire limitazioni o variazioni di percorso, che saranno gestite in tempo reale dal personale graduato presente sul territorio.