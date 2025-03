Milano-Sanremo 2025 e Milano-Sanremo Women: percorso, orari e strade chiuse

Genova. Sabato 22 marzo torna l’appuntamento con la Milano-Sanremo, iconica corsa ciclistica che da Pavia arriverà sino a Sanremo toccando anche il territorio della provincia di Genova. Quest’anno però, insieme con la Classicissima, andrà in scena anche la prima edizione della Milano-Sanremo Women, gara che a sua volta scorrerà lungo le strade del capoluogo ligure. Previste dunque una serie di modifiche alla circolazione e chiusure stradali per l’intera giornata.

L’edizione 116 della Classicissima di Primavera partirà da Pavia per raggiungere via Roma, a Sanremo, dopo 289 chilometri. I ciclisti tra le 13 e le 14 di sabato percorreranno la sp 456, toccando Rossiglione, Campo Ligure, Masone, procedendo lungo il Passo del Turchino, scendendo verso Mele e Voltri e arrivando poi ad Arenzano e Cogoleto, da dove proseguiranno lungo l’Aurelia verso Varazze e poi, lungo la costa, sino a Sanremo.

Per quanto riguarda invece la Milano-Sanremo Women, la partenza è da Genova alle 10.40 circa, con arrivo previsto a Sanremo poco prima delle 15. La corsa femminile passerà dunque dentro la città, e la direzione mobilità della polizia locale ha previsto già una serie di modifiche al traffico.

Dalle ore 06.00 alle ore 12.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito in via Cadorna, viale Brigata Bisagno direzione mare e viale Brigate Partigiane direzione mare per il transito dei ciclisti in gara.

Istituzione del senso unico alternato nello stacco di collegamento tra via Brigata Bisagno e piazza della Vittoria, lato monte/Levante, per consentire l’accesso e il deflusso dei veicoli negli stalli ivi collocati, con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

Inversione del senso di marcia da Ponente a Levante (anziché da Levante a Ponente) nello stacco di collegamento tra via Brigata Bisagno e Piazza della Vittoria, lato mare/Levante, per consentire l’eventuale deflusso dei veicoli in caso di esaurimento dei posti auto nel park interrato Apcoa, con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Bisagno.

Istituzione del senso unico alternato negli stacchi di collegamento tra via Brigata Liguria e piazza della Vittoria, per consentire l’accesso e il deflusso su viale Brigata Liguria dei veicoli in sosta nei predetti stacchi, con obbligo di arresto allo stop e di svolta a destra all’intersezione tra lo stesso stacco e viale Brigata Liguria.

Dalle ore 00.00 alle ore 15.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per lo svolgimento della gara, in Piazza della Vittoria, con contestuale:

Dalle ore 12.00 di venerdì 21 marzo alle ore 15.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta e il divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi adibiti al montaggio e smontaggio delle attrezzature e strutture necessarie per lo svolgimento della gara, in Piazza della Vittoria nel vialetto adiacente ai Vulcani.

Dalle ore 10.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulla carreggiata direzione Ponente o su entrambe le carreggiate della strada, in base a quanto richiesto dall’organizzazione della manifestazione, ad eccezione dei veicoli di supporto alla gara.

Lungomare Canepa, direzione Ponente, nel tratto compreso tra la confluenza con Via Fiamme Gialle e l’innesto con la Strada Guido Rossa

Via Fiamme Gialle

Via di Francia, semicarreggiata lato monte direzione Ponente, nel tratto compreso tra Via Fiamme Gialle e lo svincolo della Strada Aldo Moro che adduce alla Via di Francia (Asse 2)

Dalle ore 10.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito nelle seguenti vie:

Via Merano

Via Soliman

Via Puccini

Via Albareto

Via Siffredi, fino alla rotatoria Siffredi/Albareto in entrambe le direzioni

Dalle ore 07.00 di sabato 22 marzo 2025, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti nelle seguenti vie:

Via Merano, entrambe le direzioni

Via Multedo di Pegli, tratto compreso tra il viale Villa Chiesa e via Pacoret De Saint Bon

Via Multedo di Pegli, tratto compreso tra il 103 Rosso e il civico 121

Via Rostan, lato monte, nel tratto antistante la sede A.S. Multedo 1930

Via Lungomare di Pegli, tratto compreso tra via Mulinetti e via De Nicolay

Lungomare di Pegli, ambo i lati, nel tratto compreso tra il 223 Rosso e via T. di Monferrato

Via Pegli, tratto compreso tra viale Modugno e salita Rapalli

Via Pegli, entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra piazza Lido e via Ungaretti

Via Pra’, carreggiata lato monte, nel tratto compreso tra Rotonda Pontile e via Roana.

Via Pra’, carreggiata lato monte, tratto compreso tra via SS. Trinità e via Sorgenti Sulfuree.

Via Pra’, lato mare, tratto compreso tra il civico 70 e il 248 Rosso Eurocolors.

Via Voltri, entrambe le direzioni, tratto compreso tra via Alla Stazione di Voltri e via Don Giovanni Verità

Via Don Giovanni Verità, lato mare, entrambe le direzioni, tratto compreso tra ingresso pedonale FF.SS. ed uscita piazzale Rosa Parks

Via Don Giovanni Verità, entrambe le direzioni, tratto compreso tra ingresso piazzale Rosa Parks e piazza Lerda

Via Don Giovanni Verità, lato monte, tratto compreso tra via S. Da Carnoli Fra’ e via Lemerle

Via Rubens, lato mare – stalli di sosta altezza civico 22