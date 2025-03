Miglior feed Instagram della Serie A, il Genoa è “Campione d’Italia”

Genova. Genoa campione d’Italia? Sì, dei social. L’attenzione nei confronti della gestione e della proposta innovativa dei ragazzi del team rossoblù è alta ormai da mesi con articoli e riconoscimenti come il premio per il “Miglior progetto di comunicazione di un club veicolato attraverso i social network” al Festival del calcio italiano nel 2024 che ha seguito, nel 2023, il premio Miglior coinvolgimento dei fan.

Nel 2023, inoltre, Guasto d’amore di Bresh è stato tra i sei contenuti in gara per il riconoscimento di miglior prodotto digitale dei club di Serie A ai Globe Soccer Awards.

Il Grifone in questa stagione 2024-2025 ha un nuovo trofeo da esibire in bacheca, stavolta non solo virtuale: il miglior feed Instagram della Serie A. Il campionato, chiamato Guerra dei Feed, si è svolto in live su Twitch e ripreso sulla pagina Instagram di Modì, agenzia di marketing che nel tempo libero si diletta sulla divulgazione legata al design e alla comunicazione nel mondo dello sport.

Questa la motivazione: “Grande varietà di contenuti, coordinato grafico coerente e di alto livello, foto di campo top quality, shooting di maglia spettacolari, saggio utilizzo dell’Ai e memini non troppo cringe. Tutto ciò unito a un Pr management che fa scuola“.

Il Genoa ha battuto Parma, Napoli, Milan, Bologna e, in finale, se l’è vista proprio contro la Juventus, combinazione prossimo avversario sul campo.

I tre giudici non erano tutti d’accordo, ma alla fine ha prevalso la creatività del Genoa che ha saputo utilizzare al meglio le grafiche con un budget sicuramente inferiore rispetto alla Juve. Picco qualitativo alla Juve sulle foto, più creatività nei match day per il Genoa.