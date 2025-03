Mezzo pesante sbanda e sposta un new jersey sulla A26, lunghe code in smaltimento

Genova. Doppia coda sulla A26 Genova – Gravellona Toce tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, ma anche tra Masone e Ovada, in quanto il problema si è verificato in un tratto di scambio di carreggiata.

Un mezzo pesante ha sbandato proprio durante la manovra, toccando e spostando un new jersey, per questo è stato necessario l’intervento della gru per risistemarlo.

Il traffico ha raggiunto i 6 km di coda attorno alle 8 tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri. Autostrade consiglia di uscire a Ovada e rientrare a Masone. 5 i km di coda in direzione opposta con consiglio, anche qui, di uscire dall’autostrada.