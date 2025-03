Metropolitana, Lega: “Grazie a Rixi 70 milioni per il suo potenziamento”

Genova. “Un investimento strategico per rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino. Un passo concreto verso una mobilità più efficiente, moderna e sicura per Genova. L’arrivo di 14 nuovi convogli, finanziati con 70 milioni di euro dal MIT, rappresenta un investimento fondamentale per la qualità del trasporto pubblico cittadino e per il futuro della nostra metropolitana. Grazie all’impegno del vice ministro Rixi, la nostra città potrà contare su mezzi più capienti, tecnologicamente avanzati e sostenibili”.

Lo dice in una nota la Lega in comune a Genova.

“La sinergia tra Comune di Genova, Regione Liguria e Governo, continua a dare buoni frutti in un quadro di investimenti senza precedenti per la nostra città che ha portato a Genova 6 miliardi di euro, una cifra che non si vedeva dalla ricostruzione del dopoguerra. Un impegno straordinario che sta cambiando volto alla città. Con la consegna completa, prevista entro la primavera del 2025, la nostra metropolitana si avvia a diventare un modello di trasporto pubblico all’avanguardia”.