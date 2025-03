Metropolitana, dopo i collaudi via libera ai treni di quarta generazione: in arrivo il primo

Genova. Via libera all’arrivo dei nuovi treni acquistati per la metropolitana di Genova. Dopo i collaudi, infatti, Ansfisa ha dato il nulla osta tecnico necessario per l’immissione del primo nuovo treno.

Ad annunciarlo è il deputato e vice ministro al Mit, Edoardo Rixi: “Un passo concreto in avanti per migliorare il trasporto pubblico e offrire ai cittadini un servizio più moderno ed efficiente – è stato il commento – L’impegno del Ministero dei Trasporti è volto a garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, a beneficio dell’intera comunità”.

In totale sono 14 i treni di quarta generazione che verranno messi in circolazione lungo il tracciato cittadino della metropolitana. Si tratta di treni costruiti da Hitachi Rail e acquistati da Amt grazie a un contributo ministeriale di 70 milioni di euro, e la prima unità era stata svelata a maggio 2024 con la promessa di metterla in servizio a settembre. Ma i collaudi, come spesso accade, hanno richiesto più tempo del previsto. Gli utenti potranno riconoscerli dalla nuova livrea verde, ma non sarà certo l’unica novità: hanno un sistema di climatizzazione molto più efficiente, sono realizzati per il 95% con materiali riciclabili, rispettano tutte le più recenti normative di sicurezza e sono tutti dotati di videosorveglianza. A bordo una rete ethernet garantisce la connettività di tutti i dispositivi di comunicazione tra cui i display informativi.

La vera svolta, però, sarà la possibilità di farli viaggiare in accoppiata, sia tra loro sia insieme ai sette veicoli di terza generazione, così da raddoppiare la capacità di trasporto che arriverà a 580 passeggeri per ogni corsa. Prima, però, bisognerà attendere la fine dei lavori per il prolungamento a Canepari, dato che oggi a Brin non c’è spazio per invertire la marcia di un treno di 78 metri.

Le sei vetture della prima serie, ormai storiche, furono costruite da Ansaldo Trasporti sulla stessa base dei tram in servizio a Zurigo e sono andate in pensione pochi giorni fa, dopo 35 anni di servizio.