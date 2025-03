Genova. Nelle primissime ore della notte rapido transito di rovesci, anche a carattere temporalesco, da ponente verso levante. Dalla prima parte della mattinata, delle piogge interesseranno il genovesato orientale, specie interno. Altrove condizioni di tempo asciutto con schiarite, ampie soprattutto a ponente.

Tra le ore centrali del giorno e il pomeriggio, permarranno condizioni di spiccata variabilità con alternanza tra sole e addensamenti, a tratti compatti e associati a qualche piovasco, in particolare in prossimità dei rilievi montuosi. In serata, nuovo generale aumento della nuvolosità con piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, in risalita dal Mar Ligure.

Il distacco di una vasta saccatura dal flusso principale, determina una ferita barica sul comparto Euro-Mediterraneo centro-occidentale. In tale contesto, la Liguria sarà interessata dal passaggio di alcuni impulsi perturbati di origine atlantica.

Venti: nella notte moderati, con raffiche fino a forti o di burrasca, da Sud-Ovest. Per il resto della giornata, deboli o moderati dai quadranti meridionali, non sono esclusi rinforzi fino a tesi sui versanti padani.

Mari: tra notte e mattino molto mosso, poi moto ondoso in calo a mosso sotto costa.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne, in generale aumento sulla costa.

Costa: Min: +8°C/+13°C – Max: +13°C/+18°C

Interno: Min: +1°C/+7°C – Max: +7°C/+12°C