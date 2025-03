Liguria. Un sistema depressionario centrato sul Mar Tirreno determina correnti nord-orientali sulla Liguria e tempo spiccatamente variabile. Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo generalmente sereno su tutta la regione, se si eccettua la presenza di qualche velatura. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio partirà l’attività cumuliforme soprattutto sulle zone appenniniche del centro-Levante dove non è escluso qualche breve rovescio in possibile sconfinamento fin sui tratti costieri compresi tra il Tigullio Centro-Occidentale e lo spezzino.

Nel corso del pomeriggio aumenteranno le schiarite anche sul centro-levante, ma dalla sera è atteso un nuovo aumento della nuvolosità su tali zone, e pertanto potrebbero tornare altri brevi rovesci.

Venti moderati da Nord, più tesi al mattino tra genovese e savonese. Mare poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime sulla costa tra +6 e +11° C, nell’interno tra -1 e +5° C, stazionarie o in lieve aumento le massime sulla costa tra +15 e +20° C, nell’interno tra +10 e +15° C.

Giovedì 27 marzo

Cielo generalmente sereno sul centro-Ponente della regione, qualche addensamento nuvoloso più consistente a Levante, specie nell’entroterra. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature in aumento.

Venerdì 28 marzo

Giornata soleggiata, con assenza di nuvolosità su quasi la totalità della regione. Qualche velature sugli estremi delle Riviere. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mare quasi calmo. Temperature massime in ulteriore aumento su valori tipicamente tardo-primaverili.