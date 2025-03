Meteo Liguria, tornano pioggia e temporali: peggioramento in serata

Genova. Dopo giorni di sole e tempo stabile, la Liguria torna a vivere un periodo grigio e piovoso. A partire dal pomeriggio di domenica, infatti, sulla regione transiterà una perturbazione che porterà piogge e temporali anche di forte intensità.

Il netto peggioramento è atteso a partire dalla serata di domenica, con cumulate elevate sul settore centrale e raffiche di vento fino a burrasca, da nord sul centro-ponente e da sud-est sul centro-levante. I primi piovaschi però inizieranno a cadere già nelle ore centrali della giornata a partire dal centro-ponente.

Nel pomeriggio graduale estensione delle piogge, inizialmente di debole o moderata intensità, a tutta la regione. In serata è attesa come detto un’intensificazione delle precipitazioni, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centrale. Quota neve che si attesterà intorno ai 1400-1600 metri sulle Alpi Liguri, localmente più in basso nelle aree al confine con il cuneese.

Le temperature minime restano stazionarie o in lieve aumento, calano le massime: