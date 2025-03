Meteo, oggi cielo sereno ma domani parentesi instabile e temperature in calo

Liguria. Il meteo in Liguria è caratterizzato da condizioni di stabilità ma da domani, martedì, avremo un rientro di correnti più fresche dall’Est-Europa e un parziale peggioramento delle condizioni sui settori occidentali della regione: sono le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, lunedì 31 marzo, a Genova e in Liguria

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nelle ore diurne, con qualche velatura in veloce transito sullo Spezzino e nelle aree interne dell’estremo Levante. A partire dalla serata aumento della nuvolosità sui versanti padani occidentali e sulle vette della Val d’Aveto, senza fenomeni associati.

Venti tra notte e mattino moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione con rinforzi sugli sbocchi vallivi del settore centro-occidentale e sul Golfo; In calo fino a deboli durante le ore centrali. Nuovo rinforzo a partire dalla serata. Mari stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Le temperature saranno comprese sulla costa tra 11 e 24 gradi, nell’entroterra tra 1 e 18.

Il meteo di domani, martedì 1 aprile

Rapido peggioramento delle condizioni meteo in nottata con precipitazioni sui settori costieri del Savonese, in estensione mattutina ai versanti padani occidentali e all’Imperiese, ove si prevedono precipitazioni intermittenti anche a carattere di rovescio. Quota neve in calo fino a 1000-1200 MT. sulle Alpi Liguri . Più asciutto a Levante con schiarite più ampie a partire dal pomeriggio.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti al largo del settore centro-occidentale. Mari stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Calo marcato sui versanti padani Occidentali e in quota.

Il meteo di mercoledì 2 aprile a Genova e in Liguria

Cieli poco o parzialmente nuvolosi sui settori costieri per l’intero periodo. Precipitazioni tra la nottata e la mattinata sui versanti padani occidentali e sul comparto delle Alpi Liguri con la quota neve che si assesterà al di sopra dei 1200 MT. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Mari stirati sotto costa e mossi al largo. Temperature in generale calo, specie nelle aree interne e in quota.