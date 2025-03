Genova. Il meteo in Liguria, interessata da una risalita di correnti umide su tutto il Nord Italia, vedrà condizioni di spiccata variabilità fino almeno a metà settimana. Secondo il centro meteo Limet avremo precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio alternate a pause più asciutte e soleggiate.

Il meteo di oggi, lunedì 24 marzo in Liguria

Dopo una nottata con nuvolosità irregolare e rovesci localmente intensi sul settore centrale Liguria, e deboli nevicate al di sopra dei 1200-1300 metri sulle Alpi Liguri, in mattinata precipitazioni in progressivo esaurimento in costa, a eccezione di qualche rovescio localizzato tra Golfo Paradiso e Tigullio e di piogge deboli intermittenti sul medio-Ponente.

Nel corso del pomeriggio le piogge andranno a interessare l’Imperiese e il Savonese interno (compreso comparto Alpi Liguri-Marittime) e localmente l’Appennino di Levante. Più asciutto in costa con velature e nuvolosità medio-alta e schiarite più ampie sullo Spezzino. Esaurimento definitivo dei fenomeni in serata su tutti i settori.

Venti deboli variabili, dai quadranti meridionali, su tutti i settori in mattinata. Rotazione ai quadranti settentrionali nel corso delle ore pomeridiane. Mare mosso o molto mosso in mattinata con onda lunga di Libeccio in graduale scaduta pomeridiana. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 8 e 18 gradi, nell’interno tra 1 e 12.

Il meteo di domani, martedì 25 marzo

Il meteo in Liguria per domani vedrà una giornata spiccatamente variabile con una mattinata più asciutta e piovaschi sparsi intermittenti a partire dalle ore centrali, più probabili nelle aree dell’entroterra e sul settore centro-orientale. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Venti a inizio e fine giornata, deboli da nord. Durante le ore centrali del giorno, deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi al largo. Mari generalmente mossi con onda lunga di Libeccio. Temperature su valori stabili in costa e nell’entroterra. In aumento in quota.

Il meteo in Liguria per mercoledì 26 marzo

Persistono condizioni di variabilità: più asciutto sul Ponente e precipitazioni sparse a Levante e sui settori interni. Ventilazione: a regime di brezza dai quadranti meridionali ,in rotazione serale ai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature stazionarie o in lieve aumento.