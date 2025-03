Genova. In nottata e prima mattinata precipitazioni sparse a carattere di rovescio sui settori costieri Centro-Occidentali, ove non si esclude qualche colpo di tuono accompagnato a nuclei precipitativi più organizzati. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in progressiva estensione al Centro-Levante e ai settori interni, con piogge deboli/moderate intermittenti e pause asciutte più probabili e prolungate lungo la costa.

A partire dalle ore serali prime intense precipitazioni andranno ad approcciare l’Imperiese e il Savonese Occidentale, preludio del passaggio frontale atteso per la tarda serata-nottata , il quale andrà ad interessare tutti i settori (Partendo dai settori Occidentali, per poi traslare su quelli Centro-Orientali in un secondo momento), con maggior insistenza sul Centro-Ponente. Durante il passaggio serale non sono da escludere colpi di tuono e ventilazione in rapido rinforzo con l’approssimarsi del fronte.

Si è aperta quindi una settimana particolarmente perturbata sul Nord-Ovest Italiano: Dopo il consistente passaggio perturbato, che ha interessato la nostra regione fino alla mattinata di lunedì, un nuovo fronte Atlantico è pronto a transitare durante la giornata di Martedì.

Avvisi: Possibili locali criticità legate al dissesto idrogeologico durante il passaggio frontale atteso in serata. Raffiche intense, localmente superiori ai 70-80 Km/h in uscita dai nuclei serali più intensi (outflow). Mari localmente agitati a partire dalla serata, con onda significativa di 2.5-3.0 MT. sui settori Orientali.

Cielo e Fenomeni

Quota neve intorno ai 1300-1400 mt. in nottata, in veloce calo fino a 1000 mt. su Alpi Liguri e Marittime in serata.

Venti: Deboli/moderati di Scirocco sul Centro-Levante per l’intero periodo. Deboli variabili dai quadranti settentrionali sul Ponente. Possibili colpi di vento in uscita dai temporali in serata sui settori Centro-Occidentali

Mari: Inizialmente mossi o molto mossi. Molto mossi o agitati a partire dalla serata con onda media da Sud/Sud-Ovest intorno ai 2-2.5 MT e periodo di 5-6 sec.

Temperature: Minime in lieve aumento, più marcato sulla fascia costiera. Massime stazionarie

Costa: Min: +9°C/+13°C – Max: +12°C/+15°C

Interno: Min: -2°C/+7°C – Max: +9°C/+14°C