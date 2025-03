Liguria. Peggioramento meteo sulla Liguria, terminato il dominio anticiclonico sull’Europa Meridionale. Come spiega il centro meteo Limet, un’area depressionaria posizionata sulla penisola iberica determina un netto peggioramento delle condizioni meteo per diversi giorni anche sulla Liguria.

Il meteo di oggi, lunedì 10 marzo

Piogge intense e possibili temporali in apertura di giornata specialmente dal settore centrale verso est. Raffiche di vento forti, fino a burrasca accompagneranno il transito del sistema frontale.

Cielo e Fenomeni

Nel corso della mattinata e prima parte del pomeriggio tempo variabile con isolati rovesci da instabilità post-frontale, ma non mancheranno occhiate di sole sul settore centrale e a ponente. Tra il tardo pomeriggio e la serata nuovo peggioramento, con rovesci sparsi, localmente intensi. Neve oltre i 1500m sulle Alpi Liguri.

Venti

Prima raffiche forti, fino a burrasca in concomitanza con il passaggio del fronte. Nel corso della giornata correnti deboli o moderate in prevalenza dai settori meridionali.

Mari

Inizialmente molto mosso, in lenta scaduta fino a mosso nel corso della giornata.

Temperature

Minime in calo nel ponente interno, in aumento in costa sul centro-levante. Massime in calo nel settore centro-orientale, stazionarie altrove.

Costa: Min: +8°C/+12°C – Max: +12°C/+15°C

Interno: Min: -2°C/+7°C – Max: +9°C/+14°C

Il meteo di domani, martedì 11 marzo

Ancora instabilità sulla regione, con rovesci sparsi alternati a qualche occhiata di sole a ponente. In tarda serata nuova intensificazione delle precipitazioni. Neve oltre i 1300-1400m sulle Alpi Liguri, solo sulle vette oltre 1600m in Val d’Aveto.

[Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti

Deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali. Tra il pomeriggio e la sera intensificazione con raffiche fino a forti sul settore centrale

Mari

Mosso, molto mosso in serata.

Temperature

Generalmente stazionarie, minime in lieve aumento sul centro-ponente.

Il meteo per mercoledì 12 marzo a Genova e in Liguria

Rovesci intensi nella notte, prima di un graduale miglioramento; rovesci sparsi anche nel corso del pomeriggio a levante, mentre farà la propria comparsa qualche raggio di sole a ponente.