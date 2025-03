Liguria. Non si ferma il maltempo in Liguria. Secondo le previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia, al mattino cielo parzialmente nuvoloso a Ponente, nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-Levante con possibili rovesci a tratti anche di forte intensità.

Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità anche sul Ponente ligure e intensificazione dei fenomeni specie sul settore centrale, dove non si esclude anche qualche colpo di tuono. Nel corso della serata i fenomeni andranno via via esaurendosi.

Attenzione ai venti tesi dai quadranti meridionali, specialmente sul centro-levante, più deboli a ponente. Mare mosso. Temperature generalmente stazionarie sulla costa minime tra +8 e +11° C, massime tra +12 e +15° C. Nell’interno minime tra +2 e +6° C, massime tra +9° e +12° C.

Giovedì 13 marzo

L’avviso è su vento e mare: prevista burrasca di Libeccio con mareggiate specie a Levante.

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su gran parte della regione. Aumento generale della nuvolosità dal pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Venti di libeccio forte con raffiche a burrasca specie in mare aperto. Mare molto mosso o a tratti agitato specie a Levante. Temperature generalmente stazionarie ovunque.

Venerdì 14 marzo

Giornata nuovamente perturbata: piogge sparse su tutta la regione con locali intensificazioni sui settori orientali. Neve al di sopra dei 1000-1200 metri. Ventilazione debole/moderata dai quadranti meridionali. Mari mossi. Temperature in calo. L’evoluzione è incerta, si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.