Liguria. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà ancora all’insegna dell’instabilità a causa del transito di una nuova perturbazione. Variabilità domenica, più stabile lunedì, ma con temperature in calo. Le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni in Liguria.

Il meteo di oggi, sabato 15 marzo, a Genova e in Liguria

Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale specie sul settore centrale ed orientale. Rovesci anche consistenti al mattino sul Tigullio orientale e lo Spezzino accompagnati da qualche colpo di tuono. Tra la mattinata e il primo pomeriggio tempo instabile su tutte la regione con rovesci e qualche temporale alternato a pause asciutte e soleggiate.

Non si esclude la caduta di grandine piccola nei rovesci più intensi. Quota neve tra i 1200 ed i 1400 metri. Tra il tardo pomeriggio e la serata precipitazioni sempre meno probabili e concentrate nelle aree interne del centro-levante, mentre in costa si apriranno schiarite.

Venti irregolari sul Golfo ligure in mattinata, tendenti a disporsi da sud-ovest su tutti i settori dal pomeriggio. Mare da mosso a localmente molto mosso in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 9 e 15 gradi, nell’interno tra 1 e 10.

Il meteo domani, domenica 16 marzo

Il meteo in Liguria vedrà nuvolosità variabile. Addensamenti più intensi nelle aree interne del levante dove saranno possibili sporadici rovesci, nevosi oltre i 1000 metri. Asciutto lungo le coste e tempo maggiormente soleggiato a ponente.

Venti moderati da sud-ovest, mare generalmente molto mosso o localmente agitato al largo. Temperature in diminuzione.

Il meteo di lunedì 17 marzo a Genova e in Liguria

Addensamenti sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in via di attenuazione, soleggiato altrove. Temperature in calo.