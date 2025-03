Genova. Corteo dei metalmeccanici a Genova questa mattina. Dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro, i lavoratori e in sindacati hanno organizzato per oggi una grande manifestazione di protesta che attraverserà tutta la città per andare a “chiedere” l’intervento del prefetto.

In questi giorni Fim, Fiom e Uilm avevano giudicato l’atteggiamento delle controparti, Federmeccanica e Assistal, “oltre che provocatorio, poco rispettoso nei confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto che votando la piattaforma sindacale hanno dato dimostrazione di trovare in essa le risposte adeguate per migliorare le proprie condizioni di vita e lavoro”.

Da lì la proclamazione dello sciopero di 8 ore a livello nazionale previsto per la giornata di oggi. A Genova il corteo è partito da piazza Massena, nel cuore del quartiere operaio per eccellenza di Genova, vale a dire Cornigliano. Le richieste sono aumenti salariali “in grado di tutelare il potere d’acquisto, per estendere i diritti e contrastare la precarietà, per ridurre l’orario di lavoro, per aumentare la tutela in materia di salute e sicurezza anche negli appalti”.

“Oggi si sciopera in tutta Italia, da Bolzano a Siracusa, per riconquistare il contratto nazionale dei metalmeccanici con al centro salario e diritti, riduzione dell’orario, ma in particolare appunto salario – ha sottolineato ai microfoni di Genova24 Stefano Bonazzi, segretario Fiom Cgil – Dal nostro punto di vista è necessaria una mobilitazione forte perché di fronte a noi abbiamo una controparte, Federmeccanica, che sostanzialmente ha chiuso ad ogni ipotesi di rinnovo che restituisca salario ai lavoratori metalmeccanici in una fase come questa che vede i salari in Italia con un calo del potere d’acquisto costante dal 2017 ad oggi. Siamo di fronte ad un’avvertenza aspra, così aspra non si aveva dal 1999. Ma i metalmeccanici sono intenzionati a portarla a compimento per riconquistare il loro contratto”.

Corteo metalmeccanici 28 marzo

“Oggi andremo in prefettura perché vogliamo che la sede del governo capisca la gravità di questo comportamento della parte datoriale per il contratto più importante che riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno fanno un lavoro fondamentale per le loro aziende, ma anche per il paese – ha aggiunto Christian Venzano, segretario Film Cisl – Quindi vogliamo che si riapra il tavolo, chiediamo rispetto e senza questo sicuramente si sciopera“.

“Federmeccanica su i due punti controversi, che sono salario e orario, non intende assolutamente discutere, dimenticando, facendo finta di non sapere, che in questo Paese esista un problema salariale – ha poi aggiunto Antonio Apa Uilm – Basta citare il fatto che il costo della vita ha aumentato di circa il 17%, i salari dei metallmeccanici sono cresciuti del 4%, quindi c’è una differenza di circa 12 punti percentuali che noi dovremmo recuperare”.

Durante la mattinata, quindi, gravi le ripercussioni per il traffico genovese, rimasto praticamente bloccato durante il passaggio del corteo che ha Cornigliano ha attraversato la città arrivando fino a Corvetto e poi sotto la prefettura genovese.