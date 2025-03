Mescite, la cantina chiude i battenti: addio a botti e vini sfusi. “Siamo stati avanguardia, oggi il mercato è cambiato”

Genova. “Cosa porto da bere? Vabbè dai passo da Mescite e prendo una bottiglia, che è arrivato il nuovo nebbiolo”. Questa è stata per molti genovesi una delle frasi tipiche del fine settimana, e che tra qualche giorno, purtroppo, diventerà un caro ricordo. Sì perché la cantina di Mescite di via Sant’Agnese, a due passi da centro storico e piazza della Nunziata, chiude i battenti, dopo aver scritto più di 14 anni di storia della movida di Genova.

“Cediamo l’attività – ci spiega Mattia Manitto, che insieme al socio Marco Benvenuto nell’oramai lontano 2010 aprì uno delle prime cantine moderne della città, con la caratteristica poi diventata iconica di incentrare la vendita sugli sfusi – abbiamo deciso di prendere altre strade. Oggi il mercato è molto cambiato, soprattutto dopo il Covid, oggi ci sono nuove tendenze e nuove concorrenze. I tantissimi clienti storici ci hanno permesso in questi anni di andare avanti, ma era arrivato il momento di fare delle scelte”.

Quattordici anni di attività sono un’epoca: “Sono un pezzo di vita a cui abbiamo dedicato anima e corpo – spiega Mattia – quando abbiamo aperto abbiamo scommesso sul romanticismo delle botti e della degustazione accessibile a tutti. E poi una precisa scelta differenziando le diverse attività con al mattino la vendita di sfusi e alla sera aperitivo. Una scelta che negli anni si è dimostrata vincente e apprezzatissima”. E anche azzeccata dal punto di vista del marketing, visto che il marchio e il brand di Mescite, con la M incastonata nelle due bottiglie di vino, è diventato presenza fissa negli eventi culturali e musicali genovesi, sparsi per la città, grazie all’ “assetto mobile” del banco della sfuseria.

Il negozio di via dei Notari che continua l'attività

“È difficile riassumere 14 anni di Mescite – scrivono sulla pagina Facebook – soprattutto quando Mescite ha significato così tanto per noi e per tutti voi che ne avete fatto la storia. Vi abbiamo portato con i pullman del mitico Robi in svariate cantine, avete vinto improbabili ma bellissimi premi alle fantastiche lotterie dell’Epifania di Carnevale, abbiamo ballato a Quinto, ci avete visto con le nostre damigiane nei migliori festival di questa città e non solo e, soprattutto, vi siete bevuti circa 100.000 litri di vino“.

Ma c’è una bella notizia: la storia di Mescite non finisce. Il negozio di vico dei Notari, a due passi da Piazza delle Erba prosegue l’attività, tra cibo e bevande: “Non ci saranno le botti ma ci saranno comunque i nostri vini di sempre – rassicura Mattia – e continueremo a rifornire i nostri clienti con le classiche bag box tanto apprezzate in questi anni”. Anche l’altro socio storico, Marco Benvenuto, proseguirà la sua avventura nell’enograstronomia aprendo un altro locale serale, sempre a Genova. Al posto della cantina di via Sant’Agnese aprirà un’altra attività sempre dedicata ai vini ma con una impostazione diversa: “Arriva Azzurra con un progetto giovane e pieno di entusiasmo, che siamo sicuri terrà vivo quell’angolo tornato luminoso della nostra città“.