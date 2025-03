Medicina Digitale, il 12 marzo a Campomorone prestazioni mediche gratuite alla cittadinanza

Campomorone. I Rotary Club Genovesi e ASL3, in collaborazione con il Comune di Campomorone, organizzano una giornata della prevenzione con esami gratuiti per la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 12 marzo 2025, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (secondo le fasce orarie assegnate alla prenotazione), presso i locali della CRI – Comitato Locale di Campomorone (via Primo Cavalieri 42) e sull’Ambulatorio mobile del Rotary. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 010.782292.

Nel corso dell’appuntamento di domani, a Campomorone, i cittadini avranno la possibilità di sottoporsi a una valutazione del rischio cardiovascolare e diabetico, con esame del sangue capillare per la misurazione di emoglobina glicata e colesterolo. Sarà inoltre possibile effettuare esami ecografici ai tronchi sovraortici, al cuore e alla tiroide, oltre alla valutazione dello stato di salute dell’apparato respiratorio tramite spirometria. Sono previsti inoltre esami con apparecchiature avanzate per valutare lo stato di salute degli occhi, controllando la retina attraverso Tomografia Ottica Computerizzata (OCT). Ogni esame sarà preceduto da un colloquio con uno specialista, che valuterà le condizioni generali di salute e lo stile di vita del paziente.

«Il piano di attività di “Medicina Digitale”» commenta Alberto Birga, responsabile del progetto, «prosegue incontrando grande interesse e partecipazione da parte di cittadini e amministratori locali. Gli esami gratuiti offerti nell’ambito del progetto consentono di valutare non solo lo stato di salute, ma anche i fattori di rischio cui porre la maggiore attenzione».

Nato tre anni fa da un’idea dei Rotary Club Genovesi, con il Rotary Club Genova come capofila, il progetto «Medicina digitale per la prevenzione e la cura» si è proposto fin dai suoi primi passi di portare la medicina digitale nei comuni decentrati per favorire diagnosi precoci, terapie corrette e riabilitazione. Grazie al successo riscontrato e alla crescente adesione dei cittadini, l’iniziativa ha potuto crescere nel tempo. Oggi si rivolge a un territorio più ampio e alla prevenzione corretta e consapevole di più numerose e insidiose patologie.

Da quest’anno «Medicina Digitale per la prevenzione e la cura» varca i confini della Liguria. «Lo scorso fine settimana», ricorda Alberto Birga, «si sono svolte “giornate della prevenzione” a Mondovì e a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Seguiranno altri “open day” della salute, appuntamenti simili a quello di domani».

Promosso dai Rotary Club del Distretto 2032, comprendente la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo, il progetto è stato avviato con numerosi partner, fra i quali ASL3 e ASL4, Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Ospedale Galliera, Ordini Professionali di Medici, Ingegneri e Farmacisti, Università di Genova e Liguria Digitale.