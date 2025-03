Giornalismo, l’associazione ligure MediaLab entra nel panel di NewsWise Europe

Liguria. Nuova collaborazione per l’associazione MediaLab, nata per iniziativa di un gruppo di giornalisti liguri, e che entra nel panel consultivo di NewsWise Europe, un progetto promosso da The Guardian Foundation con l’obiettivo di sviluppare strumenti e percorsi di alfabetizzazione mediatica per le scuole primarie.

The Guardian Foundation è un’organizzazione no-profit che promuove il giornalismo libero e di qualità, fondata da Scott Trust Limited, proprietaria del Guardian Media Group e quindi di The Guardian, quotidiano britannico tra più autorevoli, letti e rispettati al mondo.

NewsWise è un programma educativo pluripremiato che fornisce a studenti e insegnanti le competenze necessarie per comprendere le notizie, sviluppare il pensiero critico e sperimentare la creazione di una mini-redazione in classe.

Il progetto, già attivo nel Regno Unito, è ora in fase di adattamento per il contesto italiano, con la collaborazione di partner come Dataninja e Reggio Children. Grazie alla sua esperienza nell’ambito dell’educazione ai media e del giornalismo, MediaLab offrirà il proprio contributo strategico nella costruzione di un toolkit basato sui risultati del pilot italiano che servirà a estendere il programma a livello nazionale ed europeo.

L’obiettivo di questa fase iniziale di NewsWise Europe, infatti, è raccogliere informazioni dal progetto pilota in Italia per creare una guida utile alla diffusione dell’alfabetizzazione mediatica nel nostro Paese e in altri contesti internazionali.

L’inclusione di MediaLab nel panel consultivo di NewsWise Europe rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall’associazione nel campo della media literacy e un’importante opportunità per ampliare il suo impatto anche a livello europeo.

A questo proposito, per chi desiderasse approfondire ulteriormente gli sviluppi del progetto e scoprire come NewsWise sta andando avanti in Italia, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito Open the Box.

“Inoltre, a riconoscimento del nostro impegno nella ricerca – dicono da MediaLab – The Guardian Foundation ha mostrato interesse per le attività condotte dall’osservatorio di MediaLab, in particolare per i dati raccolti attraverso il questionario sull’alfabetizzazione mediatica in Liguria, “Media e informazione, quanto ne sai?”. I risultati della nostra indagine verranno resi disponibili anche in inglese, consentendo una maggiore diffusione e visibilità delle analisi condotte”.

Chiunque volesse contribuire all’attività di ricerca, può farlo compilando e diffondendo il questionario anonimo disponibile al link https://goo.su/0b3xzIk.

“Sono utili i riscontri più vari: dagli studenti ai pensionati, passando per impiegati, giornalisti, liberi professionisti e chiunque abbia qualche minuto da dedicare a questo progetto, senza limiti di età e di preparazione culturale e professionale. Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di poter contribuire a un progetto così importante per il futuro dell’educazione mediatica in Italia e in Europa – dichiara Francesca Scorcucchi, presidente di MediaLab – questa collaborazione apre nuove opportunità per MediaLab nel contesto dei progetti educativi e di ricerca a livello europeo”. L’ingresso in NewsWise Europe segna un nuovo traguardo per MediaLab che rafforza il suo impegno nella promozione di una cittadinanza digitale consapevole e nella lotta contro la disinformazione”.

Per ulteriori informazioni sull’Associazione MediaLab MediaLab – Obiettivo (in)formazione, https://www.associazionemedialab.it/.