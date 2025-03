Maxi servizio “Alto Impatto” nel ponente: multe, denunce e arresti da Sampierdarena a Voltri

Genova. Maxi servizio “Alto Impatto” nel ponente genovese giovedì pomeriggio. All’operazione, coordinata dalla prefettura, hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale insieme con Asl 3 Genovese e i tecnici di Arte, l’Agenzia Regionale Territorio ed Edilizia di Genova.

Il servizio è stato diretto dal dirigente del Commissariato Cornigliano e dal dirigente del Commissariato Sestri Ponente insieme con il comandante della Compagnia Carabinieri di Arenzano. Agenti e militari hanno controllato persone, esercizi commerciali, ristoranti e bar, concentrandosi su barberie, sale giochi e centri massaggi, passando al setaccio anche le zone segnalate per episodi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, abuso di alcool e occupazioni abusive.

I controlli a Sestri Ponente

La Polizia di Stato, insieme con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, si è concentrata sulle zone di Sestri Ponente al centro dei tanti esposti presentati dai cittadini: via Sestri, piazza Baracca, via Biancheri, via Mascagni, via Travi, via Soliman, piazza Poch, per salire poi in Villa Rossi, giardini Rodari, piazza di Vittorio, e i giardini dell’Antica corderia di via Borzoli. Presenti anche le unità cinofile antidroga, con il controllo esteso con la Polfer alla stazione ferroviaria di Sestri Ponente, al casello autostradale di Genova aeroporto e alle strade di maggior scorrimento come via Puccini, via Soliman, via Merano e alle zone di Multedo e Sampierdarena. Ottanta i veicoli controllati, tre quelli sequestrati per mancanza di assicurazione.

Gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa, insieme con la polizia Locale, la Asl 3 e i team cinofili antidroga, hanno controllato 16 esercizi commerciali, staccando sanzioni per circa 20.000 euro per violazione della normativa sulla conservazione degli alimenti, scarse condizioni igieniche in generale, mancanza di acqua calda, irregolarità amministrative mancata esposizione dei prezzi al consumo, e, tutte sanzione elevate a esercizi di somministrazione e vendita alimenti. A un venditore ambulante italiano è stata elevata una sanzione di 5.000 euro, con sequestro di circa 40 chilogrammi di merce deperibile per 14 casse di frutta e verdura perché sprovvisto di autorizzazione al commercio e all’occupazione suolo pubblico.

Arresti per droga a Sampierdarena

La Squadra Mobile, a Sampierdarena, ha arrestato una 47enne brasiliana per spaccio dopo averla trovata con 50 grammi di cocaina. A consegnarle il sacchetto un uomo, successivamente identificato in un venezuelano di 37 anni residente vicino alla zona dell’arresto. Gli agenti hanno allora predisposto un servizio di appostamento che si è concluso poco dopo, quando l’uomo è stato fermato. A casa aveva altra cocaina, due bilancini di precisione, un sacchetto di plastica contenente altri 48 grammi circa della stessa sostanza e la somma di 1.370 euro. Anche lui è stato arrestato. Sempre per spaccio sono stati arrestati due giovani di 19 e 21 anni sorpresi a vendere una dose a un automobilista.

Controlli in ristoranti e barberie tra Voltri e Pra’

I carabinieri della Compagnia di Arenzano si sono invece concentrati nelle zone di Voltri e Prà e, in collaborazione con i tecnici di Arte, hanno eseguito un’attività di contrasto alle occupazioni abusive. Undici gli immobili controllati, uno dei quali, in via della Benedicta, trovato occupato da un 27enne del posto, che è stato denunciato per invasione di terreni o edifici.

Nel corso del servizio i militari, coadiuvati dal personale del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro, della Polizia Locale e della Als 3, hanno controllato bnell’ambito della cura della persona (una barberia gestita da un egiziano) e della ristorazione. Quattro sono stati sanzionati per diverse violazioni, tra cui gravi carenze igieniche e manutentive dei locali e delle attrezzature. Trovato un lavoratore irregolare e riscontrate violazioni delle normative sulla formazione dei lavoratori, numerose violazioni amministrative per un ammontare di circa 50.000 euro.

I numeri del servizio “Alto Impatto”

Nel corso dei numerosi posti di controllo, i carabinieri hanno staccato nove sanzioni al codice della strada per guida in stato di ebbrezza.

In totale sono stati 110 gli operatori che hanno partecipato al servizio, 419 le persone controllate, 176 i veicoli, 21 gli esercizi pubblici. Gli arresti sono stati quattro, nove i denunciati, le sanzioni totali sono state di 70.000 euro.