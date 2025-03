Genova. Mattinata convulsa quella vissuta oggi sulle strade genovesi, dove nel giro di pochi minuti di sono verificati tre incidenti che hanno attivato soccorsi e richiesto l’intervento della polizia locale di Genova.

Il primo si è verificato poco dopo le 8 in via Murcarolo a Quinto, dove un’auto, per causa ancora da accertare, si è ribaltata in mezzo alla strada. La persona alla guida è rimasta praticamente illesa, mentre è stata necessaria la chiusura prima totale e poi parziale della strada per effettuare i rilievi e rimuovere la vettura incidentata.

Pochi minuti dopo, alle 8.40, al centralino del 118 è arrivata la chiamata di soccorso per un centauro caduto con la sua moto all’imbocco della Guido Rossa a Cornigliano, poco dopo l’ingresso di piazza Savio. Anche in questo caso la strada è rimasta chiusa qualche decina di minuti, prima di essere riaperta al traffico con una sola carreggiata. Il motociclista è stato portato al pronto soccorso del Villa Scassi in codice giallo.

Negli stessi minuti i medici del 118 intervenivano a Marassi in viale Centurione Bracelli, dove un ragazzo di 16 anni è finito sull’asfalto dopo aver perso il controllo della propria moto. L’intervento è partito in codice rosso per dinamica ma per fortuna il giovane non ha riportato ferite gravi ed è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino in codice giallo.

Foto dell’incidente di Murcarolo: Enrico Cuneo