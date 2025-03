Marina Genova, per il porticciolo di Sestri Ponente fatturato in crescita

Genova. Con un fatturato consolidato 2024 che ha superato i 15 milioni di euro (+20% rispetto al 2023 e +32% rispetto al 2022), un tasso di occupazione tra il 90 e il 100% dei posti barca disponibili nel corso dei mesi (in crescita rispetto all’86% del 2022) e oltre 6 milioni di litri di carburanti erogati (+43% sul 2023) Marina Genova Aeroporto SpA ha registrato tassi di crescita che consolidano la posizione tra i vertici del settore. E i primi mesi del 2025 confermano questo trend.

Il traffico generato da Super e Mega Yacht nel corso del 2024 (254 arrivi per un totale di 6855 giornate di sosta) Marina Genova conferma il ruolo di hub per la grande e grandissima nautica da diporto, durante tutto l’anno, nel cuore del Mediterraneo. Le 3 grandi darsene, oltre 400 ormeggi, di cui 100 per Super e Mega Yacht fino a 130 metri e numerosi servizi complementari rendono il Marina un Superyacht Marina Village vivo tutto l’anno per il benessere dei numerosi equipaggi ospitati.

“Un anno di grandi soddisfazioni” dichiara Giuseppe Pappalardo da venti anni alla guida di Marina Genova Aeroporto SpA come amministratore delegato “ma la forte motivazione a proseguire proviene dal riconoscimento del nostro ruolo al centro del Mediterraneo. Abbiamo creato occupazione stabile (circa 100 dipendenti delle varie attività presenti in Marina) e generiamo un indotto economico sul territorio che si trasforma esso stesso in posti di lavoro e in forti competenze specialistiche cui speriamo di poter assicurare un buon futuro con il nostro impegno”.

La strategia da sempre è di investire per evolversi e rispondere in anticipo alle nuove esigenze di navigazione e permanenza dei grandi yacht, e più in generale dei diportisti. Negli ultimi anni, infatti, a partire dal 2019, Marina Genova ha intrapreso una serie di importanti progetti nell’ambito della sostenibilità e della transizione energetica, puntando su investimenti diretti e accordi operativi.

È entrato in funzione nel mese di Gennaio 2025 l’impianto fotovoltaico realizzato su una superficie di 7.000 metri quadrati in copertura degli edifici del Marina: si tratta di 800 pannelli in grado di produrre di 500 MWh all’anno e che contribuiscono all’autosufficienza alle attività del porto, con più di 270 tonnellate CO2 risparmiate.

Con un altro decisivo passo verso la diffusione di una nautica sostenibile Marina Genova ha contratto un accordo con Aqua superPower – la prima rete completamente marinizzata di caricabatterie rapidi per imbarcazioni elettriche – e ha installato due stazioni di ricarica rapida marina dedicate alle barche piccole e medie equipaggiate con motori elettrici.

Oltre a essere un ulteriore servizio innovativo per il diportista e per i tender, la ricarica elettrica per le barche permette di promuovere il turismo nautico sostenibile offrendo ad esempio possibilità di navigare nelle vicine aree marine protette (Portofino, Cinqueterre). AQUA superPower è leader nelle tecnologie di ricarica in corrente alternata e continua con una potenza massima di 350 kW e classificate specificamente per l’uso in ambienti marini, consentendo alle imbarcazioni a motore compatibili con la corrente continua di ricaricarsi rapidamente ed estendere la loro autonomia.

A ulteriore conferma dell’approccio alla sostenibilità Marina Genova ha installato tre colonnine con sei punti di ricarica elettrica per auto nell’ampio parcheggio di 700 posti auto, grazie all’accordo con Drivalia, società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank. Un servizio anche per il territorio e il quartiere di Genova Sestri Ponente.

Ma la sfida più innovativa e proiettata nel futuro delle nuove tecnologie riguarda l’ingresso di Marina Genova nella distribuzione di propellenti di nuova generazione da energia pulita. Un accordo commerciale in tal senso è in corso di perfezionamento con partner internazionali di primissimo piano.

La salvaguardia dell’ambiente non può non considerare con attenzione lo stato di pulizia delle acque: a questo scopo Marina Genova, in collaborazione con LifeGate, si sta dotando di due nuovi impianti Seabin che, in aggiunta ai tre già attivi in Marina da anni, potenziano la raccolta delle microplastiche che, comunque, ha già raggiunto negli scorsi anni la notevole quantità di oltre 900 kg di plastiche e microplastiche per singolo impianto.

“La stagione nautica 2025 in arrivo ci trova in piena operatività grazie agli importanti investimenti degli scorsi anni e ai recenti accordi grazie ai quali abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti verso il futuro della nautica” ha aggiunto Giuseppe Pappalardo “e siamo fieri di vederci riconoscere dalla nostra clientela il ruolo di polo internazionale di eccellenza della grande e grandissima nautica da diporto. Il nostro impegno verso lo sviluppo sostenibile e il rispetto per l’ambiente, evidentemente paga ma soprattutto ci appaga e ci fa sentire bene al nostro posto.”

Tra i prossimi appuntamenti a Marina Genova, il Sea You – Yacht sales and charter days, 23 e 24 Aprile 2025, durante il quale, oltre a mostrare Yacht in vendita e charter, si parlerà di futuro e la 17a edizione di Yacht and Garden, dal 16 al 18 Maggio, mostra mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, che per il terzo anno ospita anche il Classic Boat Show, un evento che mostra all’ormeggio meravigliose vele e barche d’epoca e in banchina il meglio della tradizione marinara italiana con la presenza anche della Marina Militare Italiana.