Maresca: “No a Skymetro e Gronda? La sinistra vuole limitare la libera circolazione delle persone”

Genova. Nel dibattito cittadino sulle opere pubbliche come lo Skymetro interviene l’assessore al porto e patrimonio Francesco Maresca.

“La sinistra che sventola a modi bandiera il manifesto di Ventotene forse si è dimenticata dei principi ispiratori dell’Unione Europea basati sui grandi pilastri delle libertà fondamentali tra cui la libera circolazione delle persone – commenta Maresca -. Infatti la sinistra genovese dicendo no allo Skymetro e alla Gronda vorrebbe impedire ai cittadini genovesi di muoversi liberamente per il territorio locale creando un grave ostacolo alla libertà di movimento”.

L’assessore sul punto chiarisce l’indirizzo dell’amministrazione comunale. “Non solo Skymetro, ma anche Gronda e continuazione della metropolitana in tutta la città, inoltre dobbiamo pensare di continuare a lavorare per le infrastrutture portuali che risultano fondamentali per tutta la città di Genova e non solo per il comparto marittimo”.

“Le infrastrutture rappresentano anche per l’indotto e il lavoro, l’anello fondamentale per continuare a crescere ed evitare dei colli di bottiglia tra porto e città. Chi è contro le nuove infrastrutture non dovrebbe nemmeno candidarsi per guidare la capitale dei traffici marittimi in Italia”, conclude Maresca.