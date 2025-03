Maresca (Fdi): “Liberiamo la città dal carcere e ridiamo a Marassi un spazio libero e inclusivo”

Maresca poi prosegue ribadendo che la città ha la necessità di accogliere musei a cielo aperto liberi per tutti. “Sarebbe bello che una parte di quello spazio fosse dedicato a tutte quelle forme d’arte libere che spesso non trovano una casa e sono emarginate. Sarebbe il primo museo libero ed aperto in Europa.”

L’assessore prosegue dicendo che l’area può prestarsi ad essere anche legata allo sport.

“La vicinanza dello stadio suggerirebbe di investire in progetti legati al calcio e allo sport, con spazi inclusivi per giovani e appassionati riferiti alle squadre di calcio della nostra città, magari anche con un museo legato al calcio”. Maresca conclude sostenendo che con un progetto simile “anche il valore degli immobili del quartiere crescerebbe notevolmente”.