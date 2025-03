Marassi, detenuto da fuoco ad una cella: l’intervento della polizia penitenziaria in tenuta anti sommossa

Genova. “E’ accaduto ieri, in Sesta Sezione Piano Terra dove un detenuto italiano con fine pena 2029 per reati di furto, resistenza, evasione, produzione e traffico di sostanze, in carcere dal 2017 prima ha appiccato il fuoco in cella, lanciando addirittura una bomboletta di gas poi ha distrutto l’intera cella, rompendo tubi e mattonelle, allagando l’intero reparto, armato di lametta ha tentato di colpire gli Agenti, che in tenuta antisommossa con grande professionalità hanno contenuto il detenuto e messo il reparto in sicurezza”

A darne notizia Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. “A Marassi la Polizia penitenziaria è chiamata spesso a fare salti mortali, doppi turni placare gli animi di detenuti facinorosi, con grande professionalità, ma soprattutto stanchezza di doppi turni e operazioni massacranti”.

Un istituto in perenne sovraffollamento quello di Marassi: “Del resto, mentre il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, continua a magnificare dell’improbabile riconversione a scopo detentivo di caserme delle forze armate dismesse, senza peraltro tenere in debito conto che quasi mai le caserme sono lì dove servirebbero le prigioni, nelle carceri il sovraffollamento e i problemi dilagano. Sono complessivamente 16mila i detenuti oltre la capienza, mentre più di 18mila gli agenti mancanti agli organici della Polizia penitenziaria”.

“Il governo prenda compiutamente atto dell’emergenza e ponga un freno alle sofferenze di detenuti e operatori – conclude Pagani – quest’ultimi ormai stremati da turnazioni massacranti, carichi di lavoro debordanti e continue aggressioni (3.500 in un anno). Serve subito, non fra anni, deflazionare la densità detentiva, potenziare gli organici del personale, assicurare l’assistenza sanitaria e riorganizzare l’intero apparato anche avviando riforme complessive. È impensabile proseguire a lungo in queste condizioni “.