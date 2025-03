Manifesto elettorale di Piciocchi coperto durante il corteo di NUDM: scoppia la polemica

Genova. Un manifesto del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni, Pietro Piciocchi, coperto con un altro manifesto che invoca l’educazione sessuale nelle scuole. E scoppia la polemica, con la Lega in prima fila a protestare contro quello che ha definito “un gesto di censura e intolleranza”.

Il manifesto elettorale di Piciocchi è stato coperto nel corso del corteo organizzato da Non Una Di Meno per l’8 marzo. Alcune attiviste, lungo il percorso, hanno affisso un loro manifesto che riportava la scritta “L’educazione sessuale si fa a scuola, non in chiesa”. Uno dei tanti che hanno stampato per la Giornata della Donna e affisso per le strade della città per puntare i riflettori sul tema della garanzia dei diritti.

Il caso dei finanziamenti alle parrocchie per i “corsi di affettività”

Il riferimento dello specifico manifesto è al caso scoppiato a fine gennaio con la notizia dei contributi (circa 220mila euro) che la Regione Liguria prevede di concedere esclusivamente alle parrocchie per progetti di “educazione all’affettività e alla relazione”.

A sollevare polemiche erano state le associazioni della galassia arcobaleno, parlando di “scelta arbitraria e faziosa che non tiene conto del ricco tessuto socio-culturale della Regione, dove sono molte le realtà che lavorano quotidianamente sull’educazione sessuo-affettiva”.

La nota della Lega: “Attacco alla libertà di espressione”

I rappresentanti del Carroccio in comune hanno quindi diffuso una nota in in cui definiscono il gesto “non solo illegale, ma rappresenta un inaccettabile attacco alla libertà di espressione, principio fondamentale della nostra democrazia. La politica deve essere confronto e dibattito, non imposizione e censura. Chiediamo pertanto che i rappresentanti della sinistra e in particolare la loro candidata alle prossime elezioni amministrative prendano le distanze da questo atto vergognoso, dissociandosi pubblicamente da chi si è reso protagonista di un gesto antidemocratico”.

Le replica della consigliera del Pd Rita Bruzzone

Poi un accenno al fatto che la foto della copertura del manifesto sia stata condivisa sui social “da alcuni esponenti del Pd attualmente eletti”. A rispondere è stata proprio una consigliere comunale del Pd, Rita Bruzzone: “Quello che trovo deprecabile da consigliera di opposizione eletta democraticamente in quell’aula è che invece di contestare il contenuto che richiama a responsabilità precise si attacca e devia a gesto di odio e censura verso il facente funzioni, perché siete ossessionati dalla campagna elettorale, calmatevi. State sereni e sostate pure sotto quella roba con le bamboline che fa tanto pinkwashing che le streghe sono altre. Ma per essere precise quello che condivido è il pensiero del manifesto, l’ho portato in quell’aula e lo rivendico”.