Maltempo, molti interventi dei vigili del fuoco per alberi o rami caduti sulle strade

Genova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Genova e per i colleghi del Tigullio a causa degli effetti del maltempo che si è abbattuto sulla Liguria da ieri sera.

Per fortuna le piogge, cadute copiose, non hanno provocato gravi danni come frane e smottamenti ma a fare la sua parte è stato il vento, che ha soffiato forte soprattutto sul Tigullio e sui quartieri collinari del capoluogo ligure.

Diversi gli interventi per liberare le strade tra Chiavari e Moneglia, spiegano i pompieri. In città, a Genova, le situazioni più significative nel quartiere di San Teodoro e in quello di Borgoratti.

In particolare a San Teodoro, in via San Marino, e a Borgoratti, in via Torricelli, le strade sono state temporaneamente bloccate dalla caduta di grossi rami prima che l’intervento dei vigili del fuoco ripristinasse la viabilità.