Maltempo, Pietro Piciocchi spala il fango a Brin: la foto sbarca sui social e “spacca” l’opinione pubblica

Genova. Maglietta a maniche corte, scarpe da ginnastica, niente guanti e in mano uno spazzolone per convogliare l’acqua mista al fango che ancora ricopre gran parte il piazzale nel pressi del sottopasso di Brin. Questa è l’immagine del sindaco facente funzione e candidato della coalizione di centrodestra Pietro Piciocchi immortalata in una foto ripostata da Lorenzo Pellerano, consigliere comunale delegato eletto in quota Noi Moderati.

L’immagine è stata scattata durante il sopralluogo effettuato dallo stesso Piciocchi, accompagnato dall’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino sui luoghi interessati dall’intensa ondata di maltempo che in pochi minuti ha riversato su Rivarolo e Certosa, decine di millimetri d’acqua e “producendo” criticità assortite, tra allagamenti, piccole esondazioni, frane.

La foto, come prevedibile, sta già scatenando commenti e valutazioni di ogni sorta, partendo da chi ammira la “volontà e l’abnegazione” del sindaco facente funzione (che in questi mesi di incarico “sostitutivo” più volte si è recato di persona sui luoghi di tragedie e incidenti, come in piazza Paolo Da Novi dopo il crollo della palma o a Molo Giano dopo l’incidente mortale nel cantiere navale D’Amico di febbraio), e arrivando a chi critica la “scena”, ricordando come “in questi otto anni in cui era in comune avrebbe potuto fare di più per il dissesto”. Polemiche e opinioni che son destinati a “alluvionare” ancora una volta il dibattito pubblico ed elettorale della nostra città.