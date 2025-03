Maltempo, il candidato sindaco Toscano: “Priorità alla manutenzione ordinaria e alla cura del territorio”

Genova. ”Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno nuovamente messo in evidenza la fragilità del nostro territorio. Eventi come allagamenti, caduta di alberi e disagi diffusi sottolineano l’urgenza di un’azione concreta e mirata.

È indubbio che le grandi opere infrastrutturali siano fondamentali per lo sviluppo e la modernizzazione della nostra città. In particolare, interventi come lo scolmatore del torrente Fereggiano, avviato nel 2015 e concluso nel 2020, hanno svolto un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza idraulica di Genova. Questo progetto ha previsto la realizzazione di una galleria di 3.717 metri, con una portata di 160 m³/s, comprendente le portate del Fereggiano, del Rio Rovare e del Rio Noce”.

A dirlo Francesco Toscano, candidato sindaco di Genova per Democrazia Sovrana e Popolare: “Tuttavia, non possiamo permettere che queste iniziative distolgano l’attenzione dalla manutenzione ordinaria e dalla cura quotidiana del territorio. La particolare conformazione geografica di Genova e la sua nota vulnerabilità richiedono un impegno costante nella manutenzione delle strade, nella pulizia dei corsi d’acqua e nella gestione del verde pubblico. La sicurezza dei cittadini – conclude Toscano – deve essere al centro delle politiche amministrative. Investire nella prevenzione e nella manutenzione ordinaria non è solo una questione di efficienza, ma rappresenta un dovere morale verso la comunità”

“Per questo, come candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare, mi impegno a promuovere una politica che ponga al primo posto la cura del territorio, garantendo interventi tempestivi e programmati. Solo attraverso una gestione attenta e responsabile possiamo costruire una città sicura per tutti i suoi abitanti”.