Maltempo e manutenzioni, la ricetta di Toscano: “Servono comitati di quartiere con poteri decisionali”

Genova. “Dopo sette anni di governo, il centrodestra afferma che il meglio deve ancora venire e, nel frattempo, il centrosinistra protesta dimenticando il suo passato amministrativo non proprio brillante. Sembra che la politica genovese sia una partita di ping-pong, tra promesse non mantenute e critiche sterili”. Questo il commento di Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare, sugli allagamenti a Certosa di questi giorni e il relativo battage mediatico tra centrodestra e centrosinistra

“Democrazia Sovrana Popolare propone un cambio di paradigma – continua la nota stampa – Piano di manutenzione straordinaria con interventi immediati sulle infrastrutture idriche per prevenire futuri allagamenti. Coinvolgimento attivo dei cittadini, con la creazione di comitati di quartiere con poteri decisionali reali, perché chi vive il territorio conosce meglio di chiunque altro le sue esigenze. Trasparenza e responsabilità con un ,onitoraggio costante dei fondi pubblici destinati alle opere di messa in sicurezza, con rendicontazione pubblica periodica”

“Genova non ha bisogno di promesse elettorali o di polemiche che distolgono l’attenzione dai problemi reali. È tempo di restituire la città ai suoi cittadini, con soluzioni pratiche e una politica che ascolti davvero le loro voci”, conclude Toscano.