Chiusa l’allerta gialla sulla Liguria ma ci attende (almeno) una settimana di pioggia

Genova. Le previsioni del tempo oltre i tre giorni non sono previsioni vere e proprie ma guardare quello che si prospetta nella settimana che si apre, sul fronte meteo, a Genova e in Liguria è piuttosto sconfortante: una lunga serie di simboli di “nuvole con pioggia” ci accompagnerà fino alla seconda metà di questo mese di marzo.

Una serie di giornate di maltempo che si è aperta, nella notte, con l’allerta meteo gialla sulla Liguria, chiusa alle 6 del mattino.

Precipitazioni diffuse e l’innesto di correnti di scirocco (affiancate ad altre raffiche da Nord Est) non hanno portato a grossi disagi ma non sono mancate le situazioni critiche, specialmente per alberi o grossi rami caduti su strada.

Secondo il centro meteo di Arpal, inizia quindi oggi una settimana di passaggi perturbati anche sulla Liguria, causati da un’area depressionaria attualmente sulla penisola iberica, in spostamento.

Il primo fronte strutturato è transitato abbastanza rapidamente sulla Liguria, e per alcune ore avremo una cessazione delle precipitazioni, ma da questa sera avremo ancora temporali a partire da ponente, prima di un nuovo passaggio perturbato nella giornata di domani, martedì.

Da seguire gli aggiornamenti meteo del centro di protezione civile perché non sono escluse nuovi messaggi di allerta.