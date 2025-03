Maltempo a Certosa, Romeo replica a Bucci: “Arrogante e supponente, farebbe meglio a tacere”

Genova. “Registro per l’ennesima volta l’arroganza e la supponenza del presidente ed ex sindaco Bucci. È la prova della sua forte debolezza e mancanza di rispetto che lo contraddistingue. Le sue dichiarazioni scomposte e infondate rasentano l’offesa e la cattiva educazione tipica di chi non ha ancora imparato e, forse, non imparerà mai cosa vuol dire rappresentare le istituzioni e cosa significhi svolgere un ruolo pubblico di responsabilità. D’altronde da quando è presidente della Regione ha solo moltiplicato e assegnato poltrone senza entrare ancora nel merito dei reali problemi dei liguri”. È la dura replica di Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera e consigliere regionale del Pd, dopo l’attacco del presidente ligure in risposta alle polemiche sul nubifragio che ha messo in crisi Certosa.

“Mi duole poi ricordare all’ex sindaco di Genova che dopo il crollo del Ponte Morandi ha avuto il coraggio di presentarsi a Certosa solo quattro giorni dopo e in quei quattro giorni è stato solo grazie al Municipio, all’unità della mia comunità e a una grande e spontanea rete di solidarietà che abbiamo potuto assistere gli sfollati. Un lavoro e un impegno che neanche può immaginarsi o sapere, perché non c’era, io invece ero lì, in mezzo alla mia gente. Le sue sono parole fortemente offensive”, risponde Romeo, chiamato in causa da Bucci proprio sui fatti del 14 agosto 2018.

“Bucci quindi – prosegue l’esponente dem – farebbe meglio a tacere su tutto, perché da sindaco in otto anni di sua amministrazione non ha realizzato nulla di significativo che nascesse da una sua proposta o progetto per la lotta al dissesto idrogeologico. Tutti i più importanti progetti realizzati sono stati pensati e finanziati da governi e amministrazioni di centrosinistra. In otto anni da sindaco non si è mai neanche interessato della natura del problema che ha investito Certosa sabato notte. Quindi come fa spesso, parla senza sapere. Perché è sempre solo stato capace di gridare a chiunque lo mettesse davanti alla realtà delle cose, non si è mai seduto ad ascoltare i Municipi e i cittadini”.

Quindi, nel merito dei danni provocati dal maltempo: “La causa dell’allagamento a Brin proviene da un’area in via Mansueto (area maiali) di proprietà privata in cui si conglomerano due criticità segnalate diverse volte al Comune e su cui, visto il rischio di incolumità pubblica sarebbe dovuto intervenire in modo risoluto, ma non lo ha ancora fatto concretamente. Assistiamo a un mancato adeguamento idraulico del rio Zella e della sua parziale tombatura che è in parte a carico di autostrade”. Su quella proprietà, ricorda Romeo, “sono state fatte opere illegittime e abusive su cui il Comune deve intervenire ma, nonostante le nostre sollecitazioni, non ha proceduto con un’azione forte tra cui l’esproprio dell’area. Perché, ripeto, la fragilità e i problemi di quell’area stanno mettendo a rischio l’incolumità pubblica delle persone e su questo non c’è proprietà privata che tenga”.

“Serve un immediato cambio di passo e lo avremo alle prossime elezioni dove il nostro impegno è quello di vincere e mandare a casa questa destra becera e inadeguata“, conclude Romeo.

Il Pd ligure: “Bucci porti rispetto”

“Basta, il presidente Bucci porti rispetto a chi è quotidianamente impegnato sul territorio al fianco dei propri concittadini pronto a intervenire e risolvere le diverse problematiche. Da sempre il presidente del Municipio V e consigliere regionale Pd Federico Romeo ha rappresentato un punto di riferimento per la sua comunità. Sempre disponibile e in prima linea per affrontare e rispondere ad ogni richiesta del territorio che amministra. Romeo è stato ed è promotore di iniziative volte a migliorare la qualità di vita della Valpolcevera. Bucci la smetta di utilizzare questi toni da Corrida e rispetti chi la pensa politicamente in modo diverso da lui ma soprattutto chi rappresenta migliaia di cittadini. Bucci impari a riconoscere il lavoro altrui. Romeo è un presidente del Municipio che ha dimostrato il suo impegno con i fatti, è un ottimo consigliere regionale ma soprattutto una persona seria e rispettosa, elementi che non tutti hanno”. Lo scrivono il segretario regionale del Pd Davide Natale e il capogruppo in Regione Armando Sanna.