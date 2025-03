Maltempo, centrodestra fa quadrato: “Su prevenzione ed emergenza la sinistra scappa. Noi restiamo”

Genova. “Quando c’è da affrontare le emergenze c’è chi critica e chi agisce” dichiara l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile, Sergio Gambino, replicando alla candidata del centrosinistra, Silvia Salis.

Nel 2014 – prosegue l’assessore in quota Fratelli d’Italia – con Genova sommersa dal fango, il sindaco Doria scelse di scappare a Courmayeur per il weekend invece di affrontare la crisi. Ancora prima, nel 2011, con Marta Vincenzi alla guida della città, Genova si trovò impreparata di fronte all’alluvione, con conseguenze drammatiche. Questi sono i modelli dai quali non abbiamo nulla da imparare. Atteggiamenti e azioni che si contrappongono nettamente a quello del Sindaco Piciocchi che ha dimostrato cosa vuol dire essere accanto ai cittadini durante una crisi, dando il buon esempio sporcandosi le mani. La nostra Amministrazione ha lavorato sempre per la prevenzione del dissesto idrogeologico con investimenti in infrastrutture dedicate che hanno ridotto significativamente il rischio di esondazioni, garantendo la sicurezza dei cittadini. La sinistra critica, ma lo fa comodamente dal proprio divano, mentre c’è chi è sceso in campo contribuendo concretamente al lavoro della Protezione Civile e di tutti coloro che si sono impegnati per riportare la situazione alla normalità”.

Rincara la dose Giorgia Mannu, candidata di Vince Genova alla presidenza del Municipio V – Valpolcevera: “Il problema degli allagamenti in quella zona della città non è certo una novità: è una criticità che purtroppo si ripresenta periodicamente da circa cinquant’anni, per questo massima attenzione e solidarietà ai cittadini che con ragione sono provati preoccupati. Ma al centro sinistra , per evidenti motivi di campagna elettorale, sembra sfuggire che, con l’amministrazione di centro destra, i piani Aster hanno portato ad un significativo incremento degli investimenti per la pulizia di fiumi e gretti. I rivi puliti da Aster nel 2014 erano 57 per poi passare a 92 nel 2015. Nel 2022 sono arrivati a 112 (circa il 25% di più)”

“Secondo il piano triennale – continua Mannu – nel triennio 2015/2018 venivano stanziati 800.000 euro per la pulizia della caditoie. Nel triennio 2017/2020 (ad esempio nel 2018) 1.000.000 di euro.

Sono dati tangibili e reali. Troppo facile scrivere lettere d’accusa dopo che le cose sono successe, mentre Piciocchi era impegnato a spalare fango, il presidente di Municipio era impegnato a buttare fango sugli uffici e su chi si dava da fare. Siamo di fronte ad un Municipio che invece di collaborare è capace solo di gettare responsabilità sul Comune ”.

“È avvilente veder sollevare polemiche anche di fronte a chi si rimbocca le maniche e aiuta a pulire Genova dal fango – Aggiunge il gruppo di Orgoglio Genova in consiglio comunale, con il capogruppo Lorenzo Pasi e il consigliere Federico Barbieri – Pietro Piciocchi, una volta che la sua presenza non era più necessaria al centro operativo comunale, senza fare annunci, è andato a Certosa e ha iniziato a spalare. Non ha fatto propaganda, non si è messo in posa. Ha fatto semplicemente il Pietro Piciocchi, l’uomo-macchina del Comune di Genova. Non è il primo e, ci auguriamo, non sarà neppure l’ultimo sindaco che va sul posto e si mette a disposizione. C’è chi preferisce comunque, in ogni modo, la macchina del fango. Noi siamo orgogliosi della nostra macchina nel fango”.