Maltempo, ancora senso unico alternato in Aurelia: disagi ad Arenzano e Zoagli

Genova. Si transita ancora a senso unico alternato in diversi punti dell’Aurelia in Liguria a causa delle frane provocate dal maltempo degli scorsi giorni.

Le squadre di intervento e i tecnici Anas sono operativi per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità nei tratti stradali colpiti dall’ondata di maltempo che ha interessato la regione.

Uno smottamento riguarda il tratto tra Cogoleto e Arenzano all’altezza del km 551. L’intervento di messa in sicurezza si è rivelato più complesso del previsto: “Ci è stato comunicato che sarà fatto il possibile per concludere tutto entro il 22 marzo, data in cui è programmato il passaggio della corsa ciclista Milano-Sanremo”, ha spiegato ieri il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini.

Sempre in provincia di Genova si transita su una sola corsia al km 488,333 nei pressi di Zoagli, vicino al castello Sem Benelli.

Senso unico alternato anche in corrispondenza del km 449,000 a Carrodano (La Spezia), sempre a causa di una frana avvenuta nelle scorse ore.