Inverno caldo e piogge autunnali, così il fango in Liguria (e non solo) non ha più stagione

Genova. Un paio d’ore di pioggia e un lembo di Valpolcevera si copre di fango. Due settimane fa un’altra alluvione in Toscana con quantitativi di pioggia molto simili a quelli del 1966. Scene che sembrano uscite da un copione novembrino e invece si consumano nella seconda metà di marzo, in un inizio di primavera che ha avuto ben poco inverno alle spalle, come confermano i dati al di là delle sensazioni. Ma perché accade? E quanto dovremo abituarci a queste dinamiche?

Iniziamo dai numeri. In Liguria i tre mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio) si sono distinti per temperature superiori alla media e precipitazioni distribuite in modo non uniforme: relativamente scarse sulla costa (-23,6% rispetto alla media di Genova), ampiamente sovrabbondanti nell’entroterra di Centro-Levante: Cichero, in Val Fontanabuona, ha rilevato oltre 270 millimetri in una giornata, il 28 gennaio. Il capoluogo ha registrato un’anomalia positiva di 1,4 gradi per quanto riguarda le massime e 1,7 gradi sulle minime. Alla Spezia il delta rispetto alla media climatica (1961-2010) è stato di 3,1 gradi per i valori minimi.

Cumulate di pioggia in Liguria nel trimestre invernale 2024-2025

Poi è arrivato marzo che ha portato dai 300 ai 450 millimetri di pioggia sul territorio genovese. Alcune località dell’entroterra hanno già superato i 1.000 millimetri annui e non è nemmeno finito il primo trimestre del 2025.

“Non tutti i fatti meteorologici al di sopra delle righe sono ascrivibili a una situazione eccezionale – premette Matteo Sacchetti, analista dell’associazione Limet -. In linea di principio esistono ancora fattori di variabilità naturale che tendono ad amplificare certe dinamiche. Come è sbagliato l’atteggiamento di chi nega situazioni evidenti di cambiamento climatico, sarebbe sbagliato anche attribuirlo a un evento singolo. Il cambiamento climatico si vede in una continuazione di eventi anomali in un periodo di lunga durata. Se determinate situazioni sono diffuse e poi continuano a verificarsi nel tempo, allora dobbiamo iniziare a porci interrogativi”.

Tuttavia i dati termici della Liguria sembrano collimare con una tendenza globale: non a caso, secondo il servizio europeo Copernicus, l’inverno appena trascorso è stato il secondo più caldo della storia sulla Terra. “Non si può prevedere un’alluvione, ma a questa variabilità naturale si va a sovrapporre un trend climatico: la Terra si sta scaldando, l’energia sta aumentando – conferma Sacchetti – e gli oceani sono in grado di emettere una quantità di vapore acqueo molto maggiore di un tempo. La colonna d’aria, perciò, è molto più satura d’acqua, anche perché temperature più alte corrispondono a una maggiore quantità di umidità. Una colonna d’aria a -10 gradi conterrà molta meno acqua di una colonna d’aria con temperature più elevate”.

In sostanza, se fa più caldo c’è più acqua “precipitabile” al suolo. Ad aggravare questi fattori è poi un fenomeno ben presente a chi studia le dinamiche dell’atmosfera: “Soprattutto alle latitudini medie, abbiamo una circolazione rallentata rispetto agli anni Settanta, Ottanta e Novanta – continua l’esperto di Limet -. Allora, quando si instaurano determinate condizioni, è più facile che permangano più a lungo. Se cadi in un periodo in cui la variabilità naturale tende ad ampliare una fase di siccità, avrai mesi in cui non piove mai”. Ed è quello che abbiamo sperimentato nel 2022 e 2023. “Adesso ci troviamo paradossalmente nella situazione opposta. Poi, quando uno fa un bilancio di lungo termine, apparentemente non è cambiato niente. Ma dobbiamo andiamo a vedere come arriva quell’acqua. Una volta arrivava in un regime di variabilità che dava una certa distribuzione, oggi vediamo periodi di piogge abbondanti seguiti da mesi o anni in cui non piove più“.

E quando arrivano i fronti atlantici, date queste condizioni, cosa succede nelle nostre regioni mediterranee? “Nel semestre che non si può più definire freddo, ma lo è rispetto a quello più caldo, c’è una maggiore concentrazione di perturbazioni – interviene Daniele Laiosa, presidente di Limet -. Queste, in una prima fase, riescono a sprigionare un’intensità a livello puntuale che difficilmente si osservava in passato“. E a testimoniarlo è il dato record segnato proprio da Limet il 26 ottobre 2024 a Cogoleto, durante il nubifragio costato la vita al ristoratore Davide Violin travolto da un rio in piena: 46 millimetri in dieci minuti, con un picco di intensità spaventoso (960 mm/h) alle 15.06. Per fare un confronto, il 29 ottobre nella disastrosa alluvione di Valencia sono stati registrati 42 millimetri in dieci minuti.

“Dall’altro lato – riprende Laiosa – si contrappongono piogge più diffuse e più abbondanti, perché nell’atmosfera c’è una scorta maggiore di vapore acqueo, e questo genera un circolo vizioso: più acqua cade nei bacini, più questi tendono alla saturazione, più soffrono le ulteriori precipitazioni. A quel punto anche ratei di pioggia che non danni problemi in altri periodi possono generare innalzamenti molto repentini dei corsi d’acqua“.

È il caso, per l’appunto, del temporale che ha messo in ginocchio Certosa e Rivarolo nella tarda serata del 22 marzo con soli 50 millimetri di pioggia all’ora. “In presenza di una saturazione dovuta a piogge deboli o moderate che insistono per giorni è come se tutto il terreno fosse impermeabile all’acqua, che si va a convogliare a velocità elevatissima in rii e canali, provocando micro-esondazioni e allagamenti in zone molto ristrette. Non si tratta di ratei così violenti come all’apice del trimestre autunnale, quando si raggiungono con facilità i 100-150 millimetri all’ora“. Dal punto di vista meteorologico non c’è molta differenza rispetto ai ben noti temporali autorigeneranti che ci fanno tremare in autunno: “Di fatto – precisa il presidente di Limet – si tratta di nuclei semi-stazionari che nascono sempre dalla convergenza tra scirocco e tramontana, sebbene depotenziati, perché comunque alla fine della stagione il mare si è raffreddato. Ma a livello dinamico è lo stesso fenomeno”.

Insomma: freddo che latita nella stagione invernale (il vecchio anticiclone russo-siberiano è quasi un lontano ricordo), più vapore acqueo in atmosfera e la sensazione di un “eterno autunno” che risulta ancora più evidente nei dati del recente maltempo in Toscana: non solo i 105 millimetri in un giorno a Firenze (quanto dovrebbe piovere in tutto il mese di marzo), ma soprattutto i 400-500 millimetri in due mesi e mezzo nel Valdarno, cioè l’acqua attesa in quelle zone durante tutto l’anno.

Ma non è detto che debba diventare un’abitudine. L’arrivo delle piogge sul Mediterraneo dipende da una coincidenza di elementi che potrebbe non verificarsi per molto tempo: “Se facessimo tre anni in cui non piove più, diremmo forse che l’inverno sembra estate – avverte Sacchetti -. Il punto è che è mancato il freddo. Quest’anno abbiamo avuto anomalie in zone freddissime: nelle pianure siberiane sono state registrate anomalie di 8-10 gradi oltre la media del periodo. L’alternanza tra fasi piovose e siccitose è il motivo per cui tutta quest’acqua dovrebbe trovare un’accoglienza diversa: sarebbe bene trattenerla in modo efficace e buttarne via il meno possibile, per evitare danni nell’immediatezza e far fronte alla carenza quando le precipitazioni scarseggiano”.