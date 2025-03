Nubifragio su Genova, esonda il Torbella a Rivarolo. A Certosa allagamenti e strade come fiumi

Genova. Un forte temporale ha colpito Genova nella tarda serata di sabato causando pesanti allagamenti e innalzamenti repentini dei rii soprattutto nella parte bassa della Valpolcevera, dove la situazione è diventata critica in pochi minuti.

In via Vezzani, a Rivarolo, è esondato parzialmente il torrente Torbella. L’acqua ha superato in un breve tratto il muro di contenimento e ha invaso la strada, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il sottopasso di via Brin è finito nuovamente sott’acqua, stavolta per diverse decine di centimetri. Sul posto la polizia locale che ha chiesto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Non risulterebbero persone intrappolate, ma solo alcune macchine rimaste bloccate.

Un fiume di acqua e fango è sceso dai versanti sulle alture di Certosa, allagando via Mansueto, via Ariosto e le strade limitrofe. Alcuni cassonetti sono stati trascinati dalla corrente e alcuni piazzali sono finiti sott’acqua. Un video diffuso sulla rete nowcasting Limet mostra una salita trasformata in un fiume a Begato.

Chiuso per allagamento anche il sottopasso di via Milano. Allagamenti si registrano pure in via Reti e via Fillak a Sampierdarena.

Sempre a causa del maltempo si registrano problemi alla viabilità in alta Valbisagno: a Davagna 22 persone sono isolate in località Valle per il cedimento di una strada comunale, mentre la statale 45 della Val Trebbia è aperta a senso unico alternato dopo la caduta di un grosso masso nel territorio di Bargagli.