Genova. Notte di paura per Genova, colpita da una intensa ondata di maltempo che ha riversato sulla città diversi temporali, improvvisi quanto intensi. Le criticità maggiori si sono verificate a Certosa e Rivarolo dove le strade si sono allagate e i torrenti della zona sono usciti dagli argini provocando danni e bloccando la viabilità. Non si contano gli interventi dei vigili del fuoco di Genova, impegnati tutta la notte su allagamenti, alberi caduti o pericolanti, black out e ascensori bloccati.

I primi allarmi sono arrivati poco prima delle 22, quando un acquazzone ha mandato in tilt il sottopasso di Brin, a Certosa, zona interessata da mesi dai lavori per il prolungamento della metropolitana. Nel giro di mezz’ora anche via Ariosto era di fatto un fiume in piena: sul posto polizia locale e vigili del fuoco hanno cercato di gestire la situazione. I sommozzatori sono entrati in azione per assicurarsi che non ci fossero persone intrappolate nelle auto. Auto rimaste alluvionate a decine.

Nubifragio a Certosa, strade come fiumi e sottopasso allagato

Un fiume di acqua e fango è sceso dai versanti sulle alture di Certosa, allagando anche via Mansueto e le strade limitrofe. Alcuni cassonetti sono stati trascinati dalla corrente e alcuni piazzali sono finiti sott’acqua. Un video diffuso sulla rete nowcasting Limet mostra una salita trasformata in un fiume a Begato.

Dopo una brevissima tregua, la pioggia è poi tornata a scendere copiosa: in via Vezzani, a Rivarolo, è esondato parzialmente il torrente Torbella. L’acqua ha superato in un breve tratto il muro di contenimento e ha invaso la strada, per fortuna senza gravi conseguenze. Autostrade per l’Italia ha segnalato allagamenti sulla tratta della A7 compresa tra Bolzaneto e lo svincolo con l’A10.

Poi ancora sottopassi allagati in via Reti e in via Milano, riaperti alla circolazione poi solamente in mattinata. Nel frattempo i vigili del fuoco intervenivano anche per diversi alberi pericolanti, soprattutto nel ponente cittadino tra la Valpolcera e Pegli: un grosso pino è caduto su via Cassinelle, a Sestri, ostruendo la strada per diverse ore.