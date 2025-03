Maestripieri (Cisl Liguria): “Dati Istat occupazione, calano i dipendenti, boom di autonomi. Più occupazione stabile in turismo e commercio grazie ai patti per il lavoro”

Genova. Nel 2024, in Liguria, il numero degli occupati ha raggiunto 634mila, registrando un lieve aumento rispetto ai 633mila del 2023. Tuttavia, il dato negativo emerge nell’ultimo trimestre dell’anno: mentre il lavoro indipendente è cresciuto da 154mila a 166mila unità, quello dipendente è diminuito da 489mila a 473mila. Luca Maestripieri, segretario regionale della Cisl Liguria, sottolinea che “questi dati devono essere interpretati con grande cautela”.

“Sebbene l’incremento complessivo degli occupati sia positivo, emergono difficoltà che il territorio deve ancora affrontare – si legge nella nota stampa – Attualmente, il tasso di occupazione in Liguria si attesta al 67,3%, in calo rispetto al 68,3% di dieci anni fa, posizionando la regione all’ultimo posto tra quelle del Nord Italia. In controtendenza, significativo l’aumento dei lavoratori dipendenti e il calo di quelli indipendenti nel settore del commercio, degli alberghi e dei ristoranti: nel 2024 si è registrato un incremento dei dipendenti, da 92mila a 101mila, mentre il numero degli indipendenti è calato da 53mila a 45mila”

Maestripieri aggiunge che “i Patti per il lavoro, che, come sindacati, abbiamo fortemente voluto e che sono stati sottoscritti con la Regione, confermano l’importanza della strada intrapresa. I risultati stanno cominciando a vedersi, a dimostrazione di quanto sia cruciale il dialogo tra il mondo del lavoro, le imprese e le istituzioni per creare strumenti concreti che favoriscano un’occupazione di qualità”