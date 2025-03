Il Maavs – museo archeologico dell’Alta Valle Scrivia riapre grazie a un gruppo di giovani

Genova. Il MAAVS – Museo Archeologico Alta Valle Scrivia torna in azione. Si tratta di uno scrigno di storia e cultura che custodisce, a Isola del Cantone, reperti in grado di illustrare un viaggio affascinante dal mondo della preistoria fino alla contemporaneità.

Durante il corso di perfezionamento in divulgazione scientifica del patrimonio culturale d:Cult, promosso dall’Università di Genova e dalla scuola superiore Ianua, è nato un progetto presentato in occasione dell’evento conclusivo di quest’ultimo, elaborato da un gruppo di giovani professionisti della cultura.

Il gruppo ha messo in pratica il progetto di studio trasformando il museo, non solo condividendo le opere contenute al suo interno, ma trasformando questo spazio in un centro vivo e in un punto di incontro, a partire dalla cittadinanza locale.

Per raggiungere l’obiettivo, il gruppo è partito dall’ascolto dei primi soggetti a cui si rivolge il progetto: la comunità locale, per far emergere eventuali esigenze e richieste. Si è cercato poi con varie strategie di trovare delle soluzioni che potessero soddisfare tali necessità e anche di dimostrare che il MAAVS può essere un piacevole luogo di ritrovo dove sperimentare insieme conoscenza, storia e cultura. Un ulteriore risultato che si vuole raggiungere è quello di andare oltre i confini dell’area geografica in cui si trova il museo, coinvolgendo anche le realtà vicine.

Domenica 23 marzo l’inaugurazione: si parte con il proposito di garantire un’apertura costante tutte le domeniche, dalle ore 10 alle ore 17, valutando la possibilità di ampliare i giorni e gli orari di visita, con aperture straordinarie in occasione di eventi speciali.

Ascoltando i desideri dei cittadini, oltre ad assicurare l’attività tipica del museo, vale a dire la visita guidata ai suoi reperti, si organizzeranno delle conferenze per favorire la conoscenza della storia locale. Si proporranno anche attività che andranno oltre lo spazio fisico del museo come alcune passeggiate che permetteranno di trascorrere una giornata piacevole a contatto con la natura e scoprire i segreti nascosti all’interno della valle, i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo, nonché i siti di scavo da cui arrivano i reperti custoditi nel museo.

Tra le ulteriori novità si proporranno degli eventi speciali. Tra questi, vi saranno degli incontri intitolati “AperiSTORIA” tenuti da divulgatori scientifici ed esperti, con l’accompagnamento di un leggero aperitivo. Si tratterà di momenti più informali, rilassanti, con un’atmosfera conviviale, ma nello stesso tempo un modo per invitare a scoprire aneddoti e curiosità del territorio Ligure e della Valle Scrivia.

Saranno organizzate anche attività esperienziali serali di stampo teatrale all’interno del museo in cui i visitatori saranno coinvolti in visite animate da attori, performance suggestive e laboratori interattivi in cui potersi mettere in gioco. Un tipo di evento in cui si potranno unire cultura e intrattenimento per avvicinare gli spettatori alla storia in un modo diverso e appassionante.

Non mancheranno laboratori per bambini e ragazzi, progettati e pensati a seconda dell’età dei destinatari.

A sottolineare la ripresa del museo, si segnala che MAAVS sarà una delle sedi del Festival dei Castelli, la rassegna estiva dedicata agli eventi culturali di Isola del Cantone. Tutti gli aggiornamenti e le iniziative saranno promosse presso i canali canali social e il sito del MAAVS.