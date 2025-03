Lucio Corsi in concerto a Genova: la rivelazione di Sanremo live al Porto Antico in apertura del Altraonda Festival

Genova. Lucio Corsi, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo che presto rappresenterà l’Italia all’Eurovision, sarà in concerto quest’estate a Genova. La data da segnare in agenda è sabato 28 giugno 2025 al Porto Antico di Genova. Il concerto, che aprirà la stagione musicale all’Arena del Mare, fa parte di Altraonda Festival, il nuovo festival alla sua prima edizione che animerà l’estate genovese. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone

Dopo aver partecipato alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi si esibirà anche a Genova al Festival Altraonda. Un concerto in cui sarà possibile ascoltare il brano che ha affascinato il pubblico nella città dei fiori e le tracce del nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, in uscita il 21 marzo 2025. «Un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore – racconta il cantautore toscano – È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)». Lucio Corsi arriverà a Genova dopo un tour nei club da tutto esaurito e dopo aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a maggio.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti già annunciati di Brunori Sas (venerdì 11 luglio 2025), Diodato (sabato 12 luglio 2025), Europe (lunedì 14 luglio 2025), Lazza (mercoledì 16 luglio 2025) e Guè (sabato 19 luglio 2025). Biglietti in vendita su TicketOne. Maggiori informazioni e nuovi annunci sono previsti nelle prossime settimane.