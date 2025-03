Lo sketch in strada di Aldo Spinelli per il nuovo spettacolo dei Pirati dei Caruggi

Genova. E’ un Aldo Spinelli sorridente e perfettamente “in parte” quello che si presta a fare da testimonial al nuovo spettacolo dei Pirati dei Caruggi, che a Genova va in scena l’1 e il 2 di aprile al Politeama genovese.

“Genovesi andate tutti a vedere questi ragazzi” dice convinto sciò Aldo ma Enrique Balbontin aggiunge: “Anche i foresti perché lui è il nostro Elon Musk”.

Balbontin e Alessandro Bianchi hanno improvvisato lo sketch dopo aver incontrato Spinelli per strada. L’imprenditore 85enne che ha da poco patteggiato una pena per corruzione con Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini è in attesa di essere convocato per l’affidamento in prova a i servizi sociali