Lite degenera, pugni e calci in strada: quarantenne perde un dente

Genova. Lite in strada degenerata in violenza, la notte scorsa, in via Gramsci. Due uomini hanno iniziato a discutere sino ad arrivare alle mani, e uno dei due ha perso un dente a causa di un pugno.

È successo intorno alle 2.30. La discussione è anta tra un uomo di 25 anni e uno di quaranta. Non è chiaro che cosa l’abbia scatenata, ma alla fine il primo ha colpito con un violento pugno in faccia il secondo, che appunto ha perso un dente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha accompagnato il ferito (in codice verde) all’ospedale Galliera. Presenti anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.