L’inclusione attraverso la matita: a Villa Ronco la festa per il laboratorio di illustrazione di Enrico Macchiavello

Genova. Mercoledì 26 marzo, a Villa Ronco, in Via Nino Ronco, a Sampierdarena, dalle 16,30 si terrà la festa di fine laboratorio di illustrazione e fumetto promosso e sostenuto dal Circolo ARCI Pianacci in collaborazione con l’Associazione Nazionale di Famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) Genova nell’ambito del progetto “Insieme si può”.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Si tratta della seconda edizione di questo laboratorio, nato con la collaborazione delle diverse realtà che collaborano al progetto Insieme si può. Mercoledì, al termine dell’ultima lezione, si terrà una “merenda”, con la partecipazione dei ragazzi, dei genitori e dei dirigenti della rete di associazioni che hanno promosso e sostenuto il laboratorio. Per ogni ragazzo partecipante sarà scelto un disegno che sarà poi trasferito su due copie in supporto rigido, una per il ragazzo l’altra per archivio ANFFAS.

Il laboratorio di illustrazione a Villa Ronco è durato diversi appuntamenti settimanali e ha visto la partecipazione di alcuni minori seguiti dall’ANFFAS. È una delle attività “fuori sede” proposte dal Circolo ARCI Pianacci per il macroprogetto di rete della sezione genovese di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), sostenuto da Regione Liguriae finalizzato ad attivare percorsi di socializzazione, benessere, tempo libero e nuove opportunità per tutte le persone con disabilità presenti in Liguria.

Come lo scorso anno il laboratorio si articola su una decina di incontri diretti da Enrico Macchiavello, illustratore, autore di fumetto e di cinema d’animazione (famosissimi i suoi spot d’animazione della pubblicità Ceres così come i personaggi grotteschi delle carte Skifidol). Macchiavello collabora da alcuni anni con il Circolo Pianacci in laboratori di disegno, fumetto, illustrazione adatti per ogni partecipante. I laboratori partono dal tratto personale di ogni bambino/a seguendo e sviluppando le personali inclinazioni e stili di disegno.