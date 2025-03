Legge sullo psicologo di base, l’ordine degli psicologi: “Traguardo importante per la salute di tutti i liguri”

Genova. “Esprimiamo soddisfazione per lo stanziamento da parte della giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò, dei primi fondi con cui finanziare, e rendere dunque finalmente effettiva, la legge numero 20 del 2023 che aveva istituito la figura dello psicologo di base. Si tratta infatti di un traguardo importante per la salute di tutti i cittadini liguri”.

Questo il commenta di Claretta Femia, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria alla notizia dell’approvazione della legge regionale che permette l’avvio del servizio.

“Un avvio che rappresenta il coronamento del lavoro portato avanti dalla precedente consigliatura dell’Ordine, presieduta da Mara Donatella Fiaschi, a cui va dunque il nostro ringraziamento, insieme al riconoscimento della fattiva collaborazione ricevuta dai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione nella scorsa legislatura. Un riconoscimento bipartisan dell’importanza del sostegno psicologico di base a fini preventivi utile a promuovere il benessere in termini di salute mentale ed emotiva e che, in prospettiva, consente anche un importante risparmio all’intero servizio sanitario, garantendo una precoce e tempestiva presa in carico delle situazioni di potenziale disagio, prima che queste possano sfociare in vere e proprie patologie”.