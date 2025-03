Le diverse tipologie di rubinetti e come riconoscerle

La rubinetteria è un mondo variegato quanto affascinante: in quest’ambito, infatti, si fa riferimento a prodotti che uniscono un’importante funzionalità ad un’estetica ricercata e di design, che nasce per abbracciare stile ed esigenze dei consumatori. Vista l’importanza di questi prodotti, dunque, è importante saper distinguere la tipologia di rubinetto adatta alle proprie esigenze e, soprattutto, il tipo di dispositivo in base ai punti ove va installato. Sì, perché le tipologie di rubinetto che si applicano al lavabo, per esempio, non corrispondono a quelle che si installano tipicamente su di una vasca da bagno sul bidet. Va da sé che a cambiare siano anche il design e i materiali adoperati per la realizzazione dei diversi rubinetti, con anche un risultato diverso in termini di costi finali per il consumatore. Per conoscere più nel dettaglio il mondo della rubinetteria e di tutti i suoi elementi specifici è bene affidarsi ai negozi specializzati, per esempio visitando la pagina Home dello store online di RubinetteriaShop, ove si può avere da subito una rapida panoramica del prodotto adatto alle proprie esigenze.

I rubinetti per lavabo: quali sono i tipi disponibili

Partiamo da un importante presupposto: andiamo a classificare le tipologie di rubinetti in base alla loro forma e al loro metodo d’installazione, non soffermandoci quindi specificatamente su misure, finiture e materiali adoperati. Questo porta a una classificazione piuttosto semplice, da osservare nel dettaglio. Per un lavabo, per esempio, avremo i rubinetti monoleva, a due maniglie, con tre fori, a parete, alti e a cascata. Ciascuno di essi viene scelto in base al proprio gusto in quanto a design e per esigenze funzionali. Per esempio, se si acquista un lavabo con un solo foro, diviene necessario acquistare un rubinetto monoleva che offre una precisa gestione delle temperature e del getto dell’acqua tramite un’unica soluzione. Il medesimo discorso varrà anche, per esempio, con i rubinetti a due maniglie, che in un unico blocco permettono, attraverso le apposite manopole, di regolare l’acqua come meglio si ritiene in una soluzione comoda e pratica. Se il lavabo è predisposto all’installazione di più elementi, ecco che si può compiere una scelta stilistica ben diversa, optando per un rubinetto a tre fori: qui avremo tre pezzi diversi completamente indipendenti, ovvero il miscelatore e le due maniglie. Per i bagni di design, in cui per esempio ritroviamo uno stile minimal o industrial, ecco che un rubinetto a parete rappresenta la soluzione ideale per l’effetto leggero e visivamente interessante che è in grado di creare. I rubinetti alti vengono solitamente indicati come pensati “per bacinella”. Sono infatti molto utili non soltanto per un lavello da cucina o per il lavabo del bagno, ma anche per una lavanderia. Le loro linee sottili e delicate lo rendono adatto a bagni di design in cui sono però richieste anche una certa praticità e maggior funzionalità. Chiudiamo infine con i rubinetti a cascata: veri e propri gioielli di design, che reinterpretano completamente il rubinetto monoleva ed eccellono nel creare effetti intriganti e visivamente eccellenti.

Le tipologie di rubinetti per bidet, vasche e docce

Un punto importante da cui partire, se si vuole approfondire il mondo della rubinetteria, è che i modelli per lavabo sono i più numerosi, ma non mancano tipi unici e soluzioni specifiche. Nel dettaglio, possiamo dire che mentre per il bidet troviamo i classici rubinetti monoleva, a due maniglie o a tre fori, è per vasche e docce che la situazione cambia sensibilmente. Sì, perché per le vasche, oltre che le classiche tipologie monoleva, a due maniglie e a cascata, troviamo anche i rubinetti a pavimento, caratterizzati da un design sottile e semplice, perfetto per le vasche, a cui si somma anche nei modelli più prestigiosi un kit doccia incluso nella struttura, con apposito doccino. Questa tipologia di rubinetto si riporta anche al mondo dei box doccia, entro cui troviamo anche il rubinetto a incasso, semplice e tipicamente monoleva, perfetto per caratterizzare anche le docce di piccole dimensioni. Sempre per le docce, troviamo anche il rubinetto esterno: tipicamente caratterizzato dalla doppia maniglia, include nei kit più completi anche un soffione con apposito tubo di collegamento ove riporlo.