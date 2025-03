Lavoro e formazione, alla Berio il nuovo centro di prossimità dedicati ai giovani in cerca di occupazione

Genova. Apre al 6°piano della Biblioteca Berio il nuovo Centro di prossimità, che offre servizi di orientamento professionale, supporto nella redazione del curriculum, preparazione ai colloqui e l’accesso a una rete di aziende in cerca di nuove risorse. Il Centro sarà attivo il lunedì e il mercoledì h 10-18 e il venerdì h 14-18.

L’iniziativa si inserisce nel progetto StartTappe, nato tre anni fa per favorire l’inclusione socio-lavorativa e lavorativa, e si rivolge a studenti universitari, neodiplomati e laureandi, ponendosi come punto di riferimento per supportarli nella ricerca di un’occupazione regolare, durante gli studi o al termine del loro percorso formativo.

A differenza degli altri sei Centri di prossimità già attivi a Genova e rivolti a tutta la cittadinanza, il nuovo Centro della Berio ha l’obiettivo di affiancare i giovani in un momento cruciale del loro percorso di crescita di vita e professionale, in un luogo comodo e già frequentato degli studenti stessi.

«Apriamo un nuovo spazio rivolto ai giovani, coniugando cultura e sociale – ha detto il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – grazie a StartTappe, un’esperienza che sta dando già ottimi risultati sul territorio, orientatori formati supporteranno gli studenti che lo desiderino a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Inoltre, le aperture domenicali e questo nuovo spazio a disposizione di ragazzi, studenti e non solo, stanno già riscuotendo, in questi giorni di attivazione, un grande successo e apprezzamento, dimostrazione di quanto i genovesi vogliano riappropriarsi dei propri spazi di cultura e socialità».

«La Biblioteca Berio è un punto di riferimento per i nostri giovani, e garantire loro adeguati spazi e servizi è nostro preciso dovere. Dopo l’apertura domenicale della Sala Lignea, che fin dal primo febbraio ha riscosso grande successo, ampliamo l’offerta per i ragazzi mettendo a disposizione l’intero sesto piano della Biblioteca grazie alla collaborazione con il progetto StartTappe – spiega l’assessore alla Cultura Lorenza Rosso – Ci saranno ulteriori posti a sedere, circa 50, per lo studio e la lettura, ma la vera novità è rappresentata dal Centro di prossimità: un vero e proprio punto di riferimento ideato e pensato per i giovani in un contesto a loro conosciuto, mettendo al centro l’inclusione lavorativa. Vogliamo dare sempre più strumenti concreti alle nostre future generazioni, in modo che possano essere accompagnati verso le loro aspirazioni. È il nostro compito come istituzioni e vogliamo che le biblioteche rappresentino sempre più un incubatore di conoscenza e aggregazione».

«L’apertura del Centro di prossimità Berio rappresenta un passo fondamentale nel nostro impegno per l’inclusione lavorativa dei giovani. In un momento storico in cui l’accesso al mondo del lavoro è sempre più complesso, vogliamo offrire strumenti concreti per accompagnare studenti e neodiplomati in questo percorso di crescita – commenta l’assessore alle Politiche Sociali Enrico Costa – La Biblioteca Berio, luogo simbolo di sapere e cultura, diventa ora anche uno spazio di opportunità, dove il talento e le aspirazioni dei giovani possono trovare un primo punto di riferimento. Il Comune di Genova continuerà a sostenere progetti come StartTappe, che promuovono l’incontro tra formazione e occupazione, valorizzando il capitale umano della nostra città».

«Dopo tre anni di attività e confronto con il territorio, abbiamo compreso quanto sia cruciale avere un punto di riferimento dedicato ai giovani che stanno cercando lavoro mentre studiano o subito dopo il diploma o la laurea. Il Centro di Prossimità presso la biblioteca civica Berio sarà uno spazio di ascolto, guida e supporto concreto per accompagnarli in questa transizione» dichiara Manuel Sericano, direttore di Agorà e coordinatore del progetto Start Tappe.

L’iniziativa è parte del più ampio impegno del Comune di Genova, che punta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo condizioni di occupazione regolare e dignitosa per i cittadini residenti o domiciliati nella nostra città.

La coprogettazione StartTappe vede assieme al Comune, una rete di enti del terzo settore con capofila Agorà, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Cooperativa Il Laboratorio, Cooperativa Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, Cooperativa La Comunità, Cooperativa CFLC, Cooperativa Gente di Mare, Cooperativa il Cesto, Associazione Afet Aquilone, Associazione Cineguida, Cooperativa CoSerCo, Cooperativa il Rastrello, Cooperativa la Cruna, Cooperativa Solidarietà & Lavoro, Cooperativa Il Quadrifoglio.

Il Centro di prossimità è un esempio virtuoso di sinergie tra cultura, che getta le basi per la sperimentazione di un welfare di prossimità culturale, in cui il sapere e la cultura diventano strumenti di inclusione sociale e di accesso al mondo del lavoro.

La scelta della Biblioteca Berio come sede sottolinea l’importanza di unire formazione, cultura e occupazione, creando un ecosistema di crescita personale e collettiva.