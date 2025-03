L’assessore Mascia: “Le aree ex Ilva di Genova luogo di elezione per la siderurgia in Italia”

Genova. “Le aree ex Ilva a Genova saranno il luogo di elezione per lo sviluppo della siderurgia italiana a livello europeo“. Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro e alle Relazioni sindacali Mario Mascia, durante la commissione consiliare che si è svolta oggi per fare il punto, insieme alle rappresentanze sindacali, sul futuro dei lavoratori.

“Ma il punto focale della questione resta il piano industriale. All’azienda che si aggiudicherà lo stabilimento di Cornigliano chiederemo fin da subito quali e quanti investimenti intenda mettere in campo per tutelare i livelli occupazionali e retributivi e, perché no, costruire anche un nuovo forno elettrico – ha detto ancora Mascia –. La realtà dei 200 lavoratori ex Ilva da vent’anni in cassa integrazione e impegnati nei lavori socialmente utili, non è più tollerabile, nonostante l’integrazione salariale di 390 euro che abbiamo recentemente approvato lavorando fianco a fianco coi sindacati e Società per Cornigliano”.

“L’11 marzo si è tenuto un incontro con il governo per la definizione della nuova proprietà di Ex-Ilva entro la metà di aprile – spiega Luigi Pinasco, segretario generale Uilm Genova – Baku Steel è l’azienda che avrà il compito di risollevare le sorti della nostra siderurgia, ma dovrà presentare al più presto un piano industriale: siamo all’oscuro della tabella di marcia di un’azienda dalla quale ci aspettiamo un vero e proprio rilancio dopo anni di agonia. Purtroppo le indiscrezioni parlano di un ridimensionamento che, a priori, respingiamo al mittente. Vorremmo incontrare l’azienda perché se le indiscrezioni parlano di 7.500 lavoratori a regime, un numero inferiore rispetto ad oggi, la Uilm non è disposta ad accettare un arretramento socio-industriale della siderurgia in Italia“.

“Inoltre, non si sa nulla su prospettive e investimenti su Genova: qui abbiamo bisogno di garanzie occupazionali, ammodernamento e sicurezza affinché il sito di Cornigliano si riappropri della sua forte vocazione industriale con zincatura e banda stagnata – sottolinea Pinasco -. Siamo lontano dagli accordi del 2018, lontanissimi dagli accordi di programma. È stato fatto un buon lavoro su welfare per i lavoratori in amministrazione straordinaria con il Comune, ma ad oggi attendiamo un incontro urgente con la nuova proprietà che non può e non deve tardare”.