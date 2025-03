“L’Alzheimer in Mostra”, a Genova un’esposizione fotografica racconta la malattia

Genova. Giovedì 20 marzo 2025, alle ore 17, si inaugura a Palazzo Doria Spinola (sede della Prefettura) nel loggiato inferiore, la mostra fotografica L’Alzheimer in Mostra. L’esposizione, che proseguirà fino a giovedì 3 aprile 2025, è a cura degli artisti Luisa Francesca Fausti, Paolo Saracco e da Orietta Bay, critica fotografa, presenta una serie di fotografie di persone malate di Alzheimer.

Gli scatti, che catturano l’essenza delle persone ritratte, sono stati realizzati in collaborazione con l’Associazione Famiglie Malati Alzheimer (AFMA APS) di Genova e il Centro Diurno di Genova Sestri Ponente. L’ingresso alla mostra è libero e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 (chiusa la domenica e nei festivi).

“L’Afma – spiega Titty Fiorino, coordinatrice eventi di Afma– è un’organizzazione di volontariato, presente sul territorio ligure da oltre 25 anni, il cui scopo è di aiutare i più fragili e le loro famiglie, e sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. La straordinaria esposizione fotografica, va proprio in questa direzione”.

La rassegna di foto, che offre una riflessione visiva sulla malattia, è una testimonianza tangibile delle difficoltà che le persone affette da Alzheimer e le loro famiglie affrontano ogni giorno. “La malattia – afferma Pietro Bellantone, presidente di EventidAmare – non colpisce solo la memoria, ma distrugge le relazioni e il senso di sé. Questa mostra e l’incontro sono un passo importante per sensibilizzare la comunità e favorire la comprensione di una condizione che riguarda milioni di persone nel mondo”.

L’esposizione si compone di due sezioni ben distinte: ritratti in bianco e nero, tutti con la stessa inquadratura, di Paolo Saracco, e immagini a colori, ritratti singoli ma anche di coppie e gruppi, di Luisa Francesca Fausti. “Alzheimer in mostra – affermano Paolo Saracco e Luisa Francesca Fausti – è composta da una serie di ritratti che riprendono tutti gli ospiti del Centro Diurno di Genova Sestri Ponente, dedicato alle persone affette da decadimento cognitivo”.

L’intenzione, almeno da un punto di vista fotografico, è quella di mostrare come due fotografi, pur avendo lavorato insieme e contemporaneamente, possano interpretare e raccontare il fenomeno della malattia in modi molto diversi, sia nella ripresa, sia nella presentazione delle immagini. “Lo scopo finale – continuano i due fotografi e autori della mostra – è stata la rappresentazione di quella umanità profonda che permane in questi soggetti, nonostante la malattia che li ha colpiti, estremamente invalidante sotto il profilo della memoria di sé, della propria storia e dei loro rapporti familiari e amicali, e dello stato di coscienza attiva. Vogliamo infine sottolineare come tutti i soggetti rappresentati, pur in diversi stadi di progressione della malattia, hanno prestato il loro volto in modo consapevole ed attivo e per questo li ringraziamo, come ringraziamo Afma e tutti gli operatori del centro che hanno supportato questo lavoro con entusiasmo”.

INAUGURAZIONE

Alle ore 17, sarà possibile visitare la mostra “L’Alzheimer in Mostra” a Palazzo Doria Spinola, nel Loggiato Inferiore. Al termine della visita, alle ore 17.30, nella Sala del Consiglio Metropolitano, avrà luogo un incontro in cui si approfondiranno le problematiche legate alla malattia, gli effetti sulla vita quotidiana e l’incidenza dell’Alzheimer (in Italia sono oltre 1.480.000 le famiglie che affrontano questa malattia). L’evento sarà moderato da Titty Fiorino, coordinatrice eventi di AFMA, con la partecipazione di esperti come Fabio Bandini, direttore S.C. Neurologia Asl3, Massimo Tabaton, docente di Neurologia all’Università di Genova, Ernesto Palummeri, geriatra e coordinatore Rete Regionale Demenze Liguria, Carlo Serrati, coordinatore DIAR Neuroscienze e Fisiatria e – direttore scientifico Progetto PreVeDi, e Simone Vanneschi, psicologo del Centro Diurno Alzheimer Arcobaleno Sestri Ponente.

INFORMAZIONI GENERALI

La mostra rimane aperta da giovedì 20 marzo a giovedì 3 aprile 2025 a Palazzo Doria Spinola nel Loggiato Inferiore, con ingresso gratuito. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12 (chiusa la domenica e nei festivi).

L’iniziativa è organizzata da EventidAmare, l’Associazione AFMA APS di Genova, e il Consolato Onorario di Ungheria, con il patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Comune di Genova e FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).