Lagaccio, 34enne molesto in un bar aggredisce i poliziotti: tre agenti feriti

Genova. Prima ha creato problemi all’interno di un bar al Lagaccio, poi ha ingaggiato una lotta con gli agenti tentando anche di sottrarre il taser a uno di loro. Protagonista un 34enne di origini ecuadoriane, arrestato a Genova la notte scorsa.

Il giovane era stato segnalato dal titolare dell’esercizio commerciale perché dava fastidio ai clienti. Invitato a uscire, si è chiuso dentro, costringendo il gestore a chiamare le forze dell’ordine.

Quando sono arrivati i poliziotti delle volanti, l’uomo si è agitato ancora di più e ha opposto resistenza, provando anche a rubare l’arma a un agente.

Alla fine è stato bloccato e portato prima in questura e poi a Marassi, in attesa del processo per direttissima. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentata rapina.

Il bilancio è di tre agenti feriti, uno dei quali ha riportato la frattura del malleolo, giudicata guaribile in 30 giorni.