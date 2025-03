La Sampdoria pareggia contro la Reggiana, Semplici: “Primo tempo veramente brutto, serve una mentalità migliore”

Reggio Emilia. Quello intervenuto ai microfoni ufficiali del club è un Leonardo Semplici tutt’altro che soddisfatto. Perché se è vero che la Sampdoria ha rimontato una partita che sembrava irrecuperabile, è anche vero che la sfida di oggi poteva essere un trampolino di lancio per i blucerchiati. Invece, la classifica non si scuote e, dopo il 2-2 contro la Reggiana, il Doria è sempre in zona playout.

“Abbiamo fatto un primo tempo veramente brutto – commenta Semplici – e al termine del quale abbiamo riorganizzato le idee e cambiato qualche giocatore. Il secondo tempo lo abbiamo approcciato in maniera diversa, nel primo tempo l’aspetto mentale della squadra non mi è piaciuto per niente. Dopo siamo stati bravi ad apportare le giuste correzioni e a mettere in campo le qualità dei ragazzi. Abbiamo pareggiato la partita e questo a un certo punto era insperabile. Purtroppo abbiamo ricevuto un’altra espulsione, stavolta non per colpa del giocatore ma dell’arbitro. Chiederò di giocare sempre in dieci, abbiamo fatto più punti in dieci che in undici. Bisogna avere una mentalità migliore per fare i punti che ci servono. Le partite sono sempre meno e sono sempre più importanti e non è accettabile un primo tempo come quello di oggi”.

Il tecnico toscano ribadisce la differenza nell’atteggiamento tra la prima e la seconda frazione: “È difficile spiegare due tempi così diversi: forse i ragazzi la sentivano troppo. Pensavo che la squadra sotto questo aspetto la squadra fosse cresciuta, ma nel primo tempo abbiamo fatto tre passi indietro rispetto alle ultime uscite. Nel secondo tempo invece siamo stati la squadra che io voglio e i ragazzi hanno dimostrato di avere le qualità per raddrizzarla”.

Adesso il campionato si ferma per le partite della Nazionale e al rientro la Sampdoria affronterà il Frosinone, sabato 29 marzo a Marassi. “La pausa – conclude il mister – arriva nel momento giusto, dobbiamo riordinare le idee. Questa è una partita che se presa nella giusta maniera ci può dare tanti spunti. Rimaniamo fiduciosi e cerchiamo di raggiungere l’obiettivo“.